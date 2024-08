Madagascar: Fest'Ampefiloha - Un spectacle pour soutenir la construction d'un dispensaire

Dans le cadre du 60e anniversaire de la Cité Ampefiloha, l'événement Fest'Ampefiloha se déroulera du 15 au 17 août devant le Super U d'Ampefiloha, qui vibrera au rythme de spectacles et de festivités, réunissant des artistes de renom pour le plus grand plaisir des habitants et des visiteurs.

Parmi les têtes d'affiche figurent des artistes comme Agrad, Stéphanie, Princio, Gangstabab et Raboussa. Le programme prévoit également un spectacle de Hira Gasy, qui mettra en lumière cette tradition culturelle riche en histoire et en valeurs.

« Pour cette célébration, nous avons organisé diverses activités, telles que des tournois de football, de basketball et de pétanque, ainsi que le Fest'Ampefiloha, dont l'objectif est de soutenir une levée de fonds destinée à la construction d'un dispensaire pour les populations d'Ampefiloha, notamment sur un terrain de 46 Ha. Ce centre de santé gratuit bénéficiera à tous, et une partie des fonds sera également allouée à l'achat de kits scolaires pour les enfants d'Ampefiloha », explique Nirina Rambelomanana, président du Fokontany Ampefiloha.

Le Fest'Ampefiloha, avec ses stands variés, est attendu pour attirer plus de dix mille visiteurs. Cet événement marquera non seulement un tournant pour la Cité, fondée en 1964, mais également pour son avenir avec des projets de développement social et communautaire. Les festivités se poursuivront au-delà du mois d'août, avec une sortie prévue au parc Analamanga le 14 octobre.