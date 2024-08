Madagascar: Art Oratoire - Rakitra Sederantsoa au championnat Eloquentia

Madagascar sera représenté par le jeune étudiant Rakitra Sederantsoa Andrianasoloniaina au championnat international d'art oratoire Eloquentia, qui se tiendra du 26 au 31 août 2024 en France.

Première participation de la Grande île. La voix de Madagascar résonnera haut et fort au championnat international d'Art Oratoire Eloquentia, qui se tiendra du 26 au 31 août 2024 en France. Rakitra Sederantsoa Andrianasoloniaina, un jeune étudiant en deuxième année de licence à la Faculté de droit et de science politique (FDSP) de l'université d'Antananarivo, a été choisi pour représenter notre pays après avoir brillamment remporté la sélection nationale en mai dernier, surpassant quatre-vingts autres candidats.

Face à trente-six orateurs venus du monde entier, Rakitra Sederantsoa portera fièrement les couleurs du pays. Âgé de seulement 20 ans, il s'était déjà distingué en remportant plusieurs compétitions locales dont l'American Corner Speech Contest 2023, l'Olympiade des Orateurs de l'Université Catholique de Madagascar 2023, ainsi que le Procès Fictif organisé par le Club d'Art Oratoire et Débat de la FDSP.

Avec une liste impressionnante de victoires, Rakitra Sederantsoa incarne la nouvelle génération de jeunes talents qui osent briller sur la scène internationale. « Il a une excellente stratégie dans la construction d'arguments et sait manier les figures de style avec une intelligence remarquable. Sa vaste culture générale et ses théories bien articulées font de lui un orateur d'exception », souligne Hasina Gaël Rafidison, directeur de la première édition d'Eloquentia Antananarivo.

Prêt à relever le défi

Humilité, passion et ambition sont les maîtres mots qui définissent ce jeune prodige. « C'est une immense fierté de relever ce défi. Mais ce que j'attends surtout, c'est l'opportunité de partager cette aventure avec des orateurs de haut niveau. Je suis convaincu qu'avec le soutien de mes coachs, nous montrerons une fois de plus que Madagascar n'est pas en reste en matière d'art oratoire, et que les jeunes Malgaches ont un talent digne de ce nom », déclare Rakitra Sederantsoa qui rêve de représenter l'université d'Antananarivo lors de la Coupe du Monde de Débat à La Haye.

Actuellement en pleine préparation pour cette compétition, Rakitra Sederantsoa se heurte toutefois à un obstacle financier. Bien que son hébergement et ses repas soient pris en charge, il lui manque encore les fonds nécessaires pour couvrir les frais de son billet d'avion. Pour pallier ce manque, une formation en art oratoire sera organisée les 16 et 17 août à Ankadifotsy, avec le soutien de l'Iscam Solutions Formation et des coachs en art oratoire reconnus tels que Steve Andriamasy et Hasina Gaël Rafidison.

« La participation de tous est vivement encouragée pour soutenir notre jeune représentant dans cette aventure internationale », confirme Hasina Gaël Rafidison. Ce concours Eloquentia, le plus grand réseau de prise de parole en public francophone au monde, a pour but de donner une voix à la jeunesse, de renforcer la confiance en soi et d'encourager l'expression à travers des parcours d'exception. Développés en France, en Belgique et en Algérie, les programmes Eloquentia offrent une plateforme unique pour les orateurs en herbe.