Congo-Kinshasa: Est de la RDC - João Lourenço et Félix Tshisekedi satisfaits quant aux avancées du cessez-le-feu

Le chef de l'État angolais et médiateur de l'Union africaine pour le processus de paix en RDC, João Lourenço, est arrivé ce lundi 12 août à Kinshasa, où il a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Au coeur des discussions : l'évolution de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo et l'évaluation du cessez-le-feu signé entre Kinshasa et Kigali. Les deux présidents ont exprimé leur satisfaction quant aux avancées réalisées.

Sourires aux lèvres et poignées de main chaleureuses à la cité de l'Union africaine, João Lourenço et Félix Tshisekedi ont affiché une bonne entente devant les caméras congolaises et angolaises.

La médiation angolaise est aujourd'hui considérée comme l'un des dispositifs-clef pour parvenir à une désescalade entre Kinshasa et Kigali.

À l'issue de leur tête-à-tête, le président congolais a réitéré son engagement à participer à toutes les étapes du processus de Luanda. Les deux chefs d'État ont reconnu que les défis restent immenses, comme en témoignent les récentes avancées du M23.

Ils ont souligné l'importance de renforcer le mécanisme ad-hoc de vérification pour garantir le respect du cessez-le-feu, ce qui permettra, selon Kinshasa, d'aborder les questions de fond.

La médiation angolaise s'est félicitée des progrès déjà réalisés, notamment la restauration de la confiance entre les différentes parties en conflit.

Les discussions vont se poursuivre particulièrement avec des experts congolais, angolais et rwandais pour faire avancer davantage ce processus.