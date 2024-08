Madagascar: Deux mille cinq cents fidèles FJKM à Toliara

Le gymnase couvert de Toliara a accueilli pendant six jours près de deux mille cinq cents fidèles de l'église réformée FJKM (Église de Jésus-Christ de Madagascar). Ils sont venus des quatre coins de l'île et ont assisté à la grande réunion de la branche des laïcs au niveau de l'église, et c'était également la grande rencontre nationale des représentants des synodes des six provinces.

La branche laïque existe depuis 45 ans au sein de l'église et elle entend engager de nouvelles améliorations dans son approche de développement humain et de foi. « La branche laïque a tenu sa réunion nationale statutaire à Toliara. La réunion se tient tous les quatre ans où des décisions importantes telles que le renouvellement des membres laïcs par synode ou encore le programme et les activités à exécuter y sont décidées »,explique Fiainantsoa Ramanana, présidente nationale de la branche laïque au sein de l'église, réélue pour un second mandat par cent cinquante membres.

« Les laïcs soutiennent le développement des églises, prêchent l'évangile par le biais d'activités pratiques telles que la protection de l'environnement, les oeuvres sociales, les activités génératrices de revenus. Nous développons le programme de lutte contre la corruption « Lamako » qui permet de féliciter ceux qui ont réussi à dire non à la corruption. Il y a du dynamisme dans les huit branches de l'église, et pas seulement au sein de la branche du groupe des laïcs », ajoute la nouvelle présidente nationale de cette branche. La grande réunion a débuté vendredi dernier et a rassemblé tous les fidèles venus à Toliara, où des séances de partage et des démonstrations artistiques des diverses branches ont été au programme.