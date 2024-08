Madagascar: Élections Municipales - Déclaration de Gascar Fenosoa demain

Demain, le député Gascar Fenosoa du district Tana III est attendu pour faire une déclaration. Les prochaines élections municipales seront abordées, selon nos informations.

Le député Gascar Fenosoa sera-t-il candidat au poste de maire de la capitale ? Cette question lui a déjà été posée à l'Assemblée nationale sans qu'il n'ait donné une réponse précise. Mais l'intéressé va faire une déclaration demain au Pavé Antaninarenina et tiendra une conférence de presse juste après. Selon une source proche du député de Tana III, les élections municipales à venir seront abordées à cette occasion.

«Cette déclaration ne pourra pas occulter le sujet d'actualité dans la conjoncture actuelle, à savoir les élections communales. Le député de Tana III est très attendu sur cette question», a souligné notre interlocuteur.

Bien qu'il soit devenu parlementaire récemment et qu'il soit le benjamin de la législature actuelle, l'ancien journaliste de Real TV, Gascar Fenosoa, pourrait avoir d'autres ambitions. Cependant, cet éventuel choix ne sera pas sans sacrifice pour lui, car la législation malgache interdit le cumul de deux mandats publics électifs simultanément. La loi 2018-010, dans son article 10, stipule en effet que le mandat d'un député est incompatible avec toute autre fonction élective.

«Dans l'éventualité de sa participation aux élections municipales, il sera contraint de laisser de côté l'Assemblée nationale et ne pourra pas bénéficier du statut de député-maire» , explique un juriste. «C'est un statut qui n'est pas reconnu par le droit positif malgache», précise-t-il.

Orientation

Depuis son arrivée à Tsimbazaza, Gascar Fenosoa se dit être centriste, c'est-à-dire qu'il ne se range ni du côté du pouvoir en place ni de l'opposition. Il ne fait pas, non plus, partie d'aucun groupe parlementaire et a toujours déclaré «préférer rester non affilié pour garder une certaine liberté d'action au sein de la Chambre basse».

Reste à savoir maintenant comment le journaliste devenu député compterait manoeuvrer pour briguer le poste de premier magistrat de la capitale. Sans parti politique ni le soutien d'autres poids lourds, la barre est nettement plus élevée qu'une élection législative au troisième arrondissement. Novice en politique, Gascar Fenosoa ne dispose pas non plus de base électorale solide à Antananarivo. Surtout qu'un certain Marc Ravalomanana serait également intéressé par ce poste, réputé comme étant l'antichambre du pouvoir suprême à Madagascar.

Deux anciens maires de la CUA sont parvenus à devenir présidents de la République. À ne pas oublier, évidemment, les questions sur les moyens. Comment l'ancien journaliste pourrait-il financer sa campagne électorale ?