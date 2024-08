Madagascar: Toliara - Le marché de Scama en désordre total

Il n'y a plus assez de place pour y mettre son pied. Le marché de Scama, le plus grand dans la ville de Toliara, devient petit face à l'affluence des vendeurs et acheteurs qui y circulent, notamment le week-end. Le marché s'étend depuis Ankilifaly où se mêlent les stationnements de véhicules à trois roues à destination de Maninday, Ankilimarovahatse et vers Tsonkobory ainsi que les marchands.

Des marchands fixes et ambulants occupent déjà la moindre place disponible sur les trottoirs du milieu des voies à double sens, depuis le garage Menabe Amborongony vers les bureaux de la Jirama Ankilifaly. On y voit divers articles tels que rideaux, planches et bois ronds, produits artisanaux, brèdes et légumes, et le soir, les trottoirs sont occupés par les vendeuses de poissons.

Il est impossible d'éviter les embouteillages de cyclo-pousses et de véhicules tous les soirs, car ces derniers occupent les trottoirs devant la pharmacie Tsodrano jusqu'à la sortie vers Betania et Maninday.

Désorganisation

Les acheteurs n'ont d'autre choix que de se pencher sur les étals le long des trottoirs, ce qui bloque presque entièrement la circulation des véhicules et des cyclo-pousses. L'intérieur du marché, qui devrait normalement être destiné à cet usage, reste fermé le soir faute d'éclairages, forçant ainsi les vendeurs à s'installer sur les trottoirs, qui sont plus ou moins éclairés.

« Les clients ne veulent pas entrer à l'intérieur du marché. C'est plus pratique pour eux de rejoindre les endroits éclairés. C'est pour cela qu'il est préférable pour nous de vendre ici, sur les trottoirs. La commune nous y autorise», explique une vendeuse de poissons.

Une certaine désorganisation est toutefois notée dans la journée. Il n'y a pas d'heure fixe pour les véhicules de transport de marchandises. Des camions de 13t essaient de se faufiler le long de la voie depuis Ankilifaly jusqu'à Betania, à n'importe quelle heure. Ce qui provoque des bouchons monstres. Sans oublier les arrêts inadéquats des petits véhicules de marchandises qui ne donnent pas d'autres choix aux autres usagers de la route que d'attendre qu'ils aient fini de déposer leurs marchandises.