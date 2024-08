Burkina Faso: Commune de Bobo-Dioulasso - 8 000 animaux de compagnie à vacciner contre la rage

Le ministre délégué chargé des Ressources animales, Amadou Dicko, a lancé le vendredi 9 août 2024, la campagne de lutte contre la rage dans la commune de Bobo-Dioulasso. Ladite campagne se déroule du 9 août au 8 septembre dans les sept arrondissements de la commune.

La rage est un pro-blème de santé publique et son éra-dication passe par la vaccination des animaux de compagnie. Pour ce faire, le ministère chargé des Ressources animales et les partenaires aux développements organisent chaque année des campagnes de vaccination de masse des animaux de compagnie contre la rage dans les villes et les campagnes du Burkina Faso. C'est dans cette optique que la direction provinciale

de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques, en collaboration avec la commune de Bobo-Dioulasso et les autres acteurs et partenaires, organise du 9 août au 8 septembre 2024, une campagne de vaccination contre la rage canine dans la commune. Le top départ de cette campagne a été donné par le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, chargé des Ressources animales, Amadou Dicko, le vendredi 9 août 2024, dans la ville de Sya. Organisée avec l'appui technique de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et sur financement de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), cette campagne vise à contribuer à éradiquer la rage transmise par les animaux de compa-gnie dans la commune de Bobo-Dioulasso. Selon le représentant du représentant par intérim de la FAO au Burkina Faso, Benjamin Soubeiga, c'est au regard de la dangerosité de la maladie que la FAO a jugé nécessaire d'accompagner le ministère de l'Agriculture pour vacciner les animaux de compagnie. A l'en croire, cette campagne de vaccination sera couplée à une vaste campagne de sensibilisation de la population et des propriétaires des animaux de compagnie dans la commune.

%

Les détenteurs d'animaux de compagnie invités à les faire vacciner

Pour lui, l'organisation de cette campagne, la FAO a déboursé autour de 36 millions FCFA. « L'organisation consiste à faire une vaste campagne de communication et à vacciner les animaux. Nous avons acquis des doses de vaccin à cet effet », a-t-il souligné. Selon le ministre délégué, Amadou Dicko, le Burkina Faso fonde son espoir de développement économique et social sur l'amélioration de la santé humaine qui passe aussi par l'amélioration de la santé animale. D'où l'intérêt de cette campagne pour lui. La meilleure solution préconisée par son département contre la maladie est la prévention par la vaccination qui reste la seule mesure pour limiter son extension. « L'organisation de la présente campagne de vaccination devrait alors nous mobiliser tous pour vaincre la rage dans la ville de Bobo-Dioulasso et ses environs », a-t-il laissé entendre. Pour la réussite de l'opération, il a invité le personnel d'encadrement technique, les vétérinaires privés, la délégation spéciale communale, les programmes, les projets, les ONG et les associations à soutenir la mise en oeuvre des activités prévues dans ce sens. Il a, en outre, invité les détenteurs d'animaux de compagnie à les faire vacciner. Pour le Directeur provincial de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Houet, Antoine Zorma, l'objectif de cette campagne de vaccination est de vacciner un nombre important d'animaux. « Cette année, nous avons un record à atteindre à savoir vacciner 8 000 têtes de chiens, de chats et de singes dans la ville de Bobo-Dioulasso et ses environs »,

a-t-il ajouté.

Noufou NEBIE

Fatimata SIMPORE

(Stagiaire)