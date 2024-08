Burkina Faso: Construction d'une centrale nucléaire - ROSATOM veut réaliser le voeu des Burkinabè

Une délégation de la société russe ROSATOM était en visite au Burkina Faso ,du 5 au 9 août 2024, à Ouagadougou. Un diner avec le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Gouba, le jeudi 8 aout dernier, a mis fin à la visite de la délégation russe ROSATOM. Le ministre fonde beaucoup d'espoir sur cette visite qui devrait aboutir au choix du site de la future centrale nucléaire.

Une délégation du géant russe du ROSATOM a entamé depuis le 6 août dernier au Burkina, une visite de quatre jours pour évaluer un projet de construction d'une centrale avec le de notre pays. En octobre 2023 à Moscou, le gouvernement du Burkina et la Russie avaient signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire. Les deux pays se sont rapprochés depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré.

Le jeudi 8 août 2024 a marqué la fin de la visite de la délégation russe à Ouagadougou. Une rencontre a permis aux deux parties de prendre connaissance du terrain et aborder des aspects techniques de la construction de la centrale nucléaire. Selon le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Gouba, la délégation de ROSATOM est venue échanger sur des aspects techniques permettant de jeter tous les préalables nécessaires pour mettre en oeuvre et démarrer la construction de cette centrale.

A l'en croire, à l'issue d'une séance de travail, la délégation russe du nucléaire fonde beaucoup d'espoir sur cette visite qui va permettre de toucher du doigt les réalités sur les questions d'énergie. Mais également sur d'autres aspects qui vont concerner d'autres ministères dont la Santé, l'Enseignement supérieur, l'Agriculture et l'Environnement, a-t-il indiqué. Sur le site devant abriter la future centrale nucléaire du Burkina, le ministre Yacouba Gouba a indiqué que le choix se fera à l'issue des concertations.

Pour lui, les débats au niveau technique permettront certainement de situer le lieu qui va accueillir la future centrale nucléaire. Le ministre a fait aussi savoir que cette visite entre en droite ligne dans la mise en oeuvre de la feuille de route signée entre les parties. « Les techniciens de la société ROSATOM vont échanger sur des aspects plus techniques permettant de jeter tout ce qui est préalable nécessaire permettant de mettre en oeuvre le démarrage de la construction de cette centrale », a-t-il fait savoir.

Résoudre le déficit énergétique

Toujours selon le ministre en charge de l'énergie, le Burkina fonde l'espoir que cette rencontre va permettre de toucher du doigt les réalités sur les questions de l'énergie. « Nous voulons à travers la solution nucléaire résoudre une bonne fois pour toute et dans la durée, le déficit énergétique dont connaît le Burkina », a confié Yacouba Gouba. « Il y' aura d'autres rencontres dans les jours à venir.

C'est dans l'ordre normal des choses, mais cette fois en Russie cela ira au-delà de l'amitié entre les deux pays et va entrer encore une fois de plus dans le partenariat gagnant », a souhaité le premier responsable du ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières. En ce jour, des groupes de travaux ont été constitués et les discussions se poursuivront à l'effet de prendre en charge les questions résiduelles.

L'ingénieur en chef de la société ROSATOM, Alexandre Renev, a remercié la partie burkinabè pour son travail acharné et fructueux lors de cette visite. «Nous avons ensemble mis en place une feuille de route. L'on a bien établi les points sur lesquels nous devons travailler », a-t-il dit. De son avis, tout sera mis en oeuvre afin que tous les points inscrits sur la feuille de route soient pris en compte le plus rapidement possible.

Pour ce qui est du délai d'exécution, l'ingénieur en chef de la société ROSATOM, Alexandre Renev a confié qu'il n'a pas de date exacte de la fin des travaux, mais la société fera le plus vite possible pour réaliser le voeu des Burkinabè.