Cote d'Ivoire: Logements sociaux - Construction de 1160 logements sociaux à Akoupé-Zeudji

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Dr Robert Beugré Mambé, a procédé le lundi 12 août 2024, à Akoupé-Zeudji (commune d’Anyama), au lancement du projet de construction de 1160 logements en location-vente et en location simple. A appris allafrica.com de sources officielles.

Selon ces sources, le projet financé à hauteur de 40 milliards de FCfa par la Banque ouest-africaine de développement (Boad) et est constitué d’immeubles R+9, d'appartements de trois et quatre pièces, d'aires de jeux et de sport, d'espaces commerciaux et des lieux de culte.

Belle tribune pour le maire d’Anyama, Fatim Bamba, d’exprimer la gratitude de ses administrés au Président de la République et au Premier ministre d’avoir choisi leur circonscription pour la réalisation du présent projet immobilier. « C’est un ensemble d’opportunités qui s’offrent ainsi aux populations d’Akoupé-Zeudji », a-t-elle souligné.

Quant à Amadou Oumar Mballo, expert en projet de développement, représentant le président de la Banque ouest-africaine de développement (Boad), a réitéré l’engagement de son institution dans le projet de 4300 logements dans plusieurs villes du pays. Abidjan bénéficiera de 2300 logements dont 1160 à Akoupé-Zeudji. Ce projet porte les engagements de la Boad à 1885,30 milliards de FCfa dont 152 milliards pour le logement social.

Pour sa part, le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a remercié ses collègues du gouvernement impliqués dans la mise en œuvre et solliciter la poursuite de leurs appuis pour accélérer l’installation des infrastructures nécessaires.

Le ministre a indiqué que les études d’impact environnemental et social ont été menées de sorte à n’avoir aucune conséquence négative sur l’environnement et la vie des habitants. « On peut dire cette fois que le train du logement social et décent est véritablement lancé et ne va plus s’arrêter pour nous permettre de résorber le déficit », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que l’État ne s’arrête plus aux deux premières étapes de la mobilisation foncière et l’aménagement primaire des sites. Il va désormais à la recherche de financement, à la construction et à la gestion du patrimoine bâti.

Bruno Koné a profité de l’occasion pour rappeler les réformes introduites en amont, notamment la mise en place de la Commission nationale d’attribution des logements (Conalog), la recapitalisation de la Banque de l’habitat de Côte d’Ivoire (Bhci) et la création du Fonds de soutien au logement social et économique.

Dans son adresse aux nombreuses populations qui ont effectué le déplacement, le chef du gouvernement ivoirien indique qu’en plus du lancement du projet de 800 logements sociaux et économiques en location-vente et location simple, celui d’Akoupé-Zeudji confirme « le nouvel envol du programme présidentiel de logements sociaux ». Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a également réitéré la rigueur qui sera appliquée dans la sélection des bénéficiaires de sorte que les logements soient attribués à ceux qui en ont besoin. Pour ce faire, le gouvernement entend s’appuyer sur un système de contrôle robuste et informatique biométrique. Le chef du gouvernement a dit sa volonté de faire en sorte que les loyers n’excèdent pas le tiers des revenus.