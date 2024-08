Sénégal: Plaidoyer pour des pépinières communales et scolaires dans le Blouf

Bignona — Le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte (ASERGMV), Sékouna Diatta, a plaidé, lundi, à Bignona, pour la mise en place de pépinières communales et scolaires, dans le but de reboiser le Blouf, un terroir traditionnel de la région de Ziguinchor (sud).

"Il ne suffit pas de prendre conscience d'un problème. Il faut surtout lui trouver des solutions" en pensant à "mettre en place des pépinières communales et scolaires pour doper le reboisement du Blouf", a-t-il dit en parlant de ce terroir correspondant à l'arrondissement de Tendouck, dans le département de Bignona.

Sékouna Diatta, également maire de Mangagoulack, une commune située dans le même département, participait à une campagne de reboisement organisée à Thionk-Essyl, dans le cadre d'un forum consacré à la protection de l'environnement du Blouf.

Cette activité entamée dimanche est menée par le collectif des maires du Blouf, qui réunit les communes de Balingore, Kartiack, Diégoune, Mangagoulack, Mlomp et Thionk-Essyl, contre la dégradation de leur patrimoine forestier.

Des centaines d'arbres ont été plantés dans ces six communes, grâce à la "forte mobilisation" des populations locales, des autorités administratives et des services techniques du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Sékouna Diatta a promis de "continuer à organiser ce forum pour débattre des questions environnementales".

"Nous sommes pour la mise en place de pépinières communales et de pépinières scolaires, qui serviront à perpétuer l'éducation environnementale en mettant à la disposition des populations des plants", a dit M. Diatta.

"Le reboisement doit certes se poursuivre, il doit surtout s'accompagner d'un certain nombre d'actions, dont la lutte contre les feux de brousse", ce qui passe "par une sensibilisation et l'aménagement de pare-feux", a-t-il souligné.

Le directeur général de l'ASERGMV signale que les forêts classées "sont victimes des feux de brousse". "Il y avait des pare-feux. Il faut les réinstaller", a ajouté Sékouna Diatta, dénonçant la coupe illicite de bois et la récurrence des feux de brousse dans la zone.

"Voici deux fléaux qui gangrènent les massifs forestiers casamançais. Lorsqu'on les aura arrêtés et qu'on aura fait un reboisement suivi d'un entretien des plantes, nous aurons inversé la tendance", a assuré le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte.

La campagne de reboisement a démarré par la commune de Mangagoulack. Elle a été bouclée à Balinghore.

C'était l'occasion, pour les participants, de débattre de plusieurs questions relatives à la protection de l'environnement.