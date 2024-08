Togo: Dynamiser l'économie sociale et solidaire

Moisés Martínez, conseiller technique au ministère espagnol du Travail et de l'Économie sociale, effectue une mission à Lomé jusqu'au 23 août.

Cette visite s'inscrit dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire (ESS) au Togo, en mettant l'accent sur une approche inclusive et durable.

M. Martínez a rencontré Eric Tamandja, secrétaire permanent de la Coalition Nationale pour l'Emploi des Jeunes (CNEJ). La rencontre a permis d'engager un dialogue stratégique sur les moyens de dynamiser l'économie sociale et solidaire au Togo, tout en favorisant l'emploi des jeunes, un enjeu crucial pour le développement socio-économique du pays.

Les deux parties ont échangé sur les stratégies à mettre en place pour renforcer le secteur de l'ESS, qui joue un rôle essentiel dans la création d'emplois durables et dans l'intégration des jeunes dans le marché du travail.

En parallèle, M. Martínez a pris part à un atelier de formation dédié aux techniques de conception et de mobilisation de ressources pour l'économie sociale et solidaire.

Cet atelier visait à renforcer les compétences des acteurs togolais de l'ESS, afin de leur permettre de concevoir des projets innovants et de mobiliser les ressources nécessaires à leur mise en oeuvre. Cette formation constitue une étape clé pour le développement de l'ESS au Togo, en dotant les participants des outils nécessaires pour favoriser une croissance économique inclusive.

Les actions menées durant cette mission visent à consolider les liens entre l'économie sociale et solidaire, la justice sociale, et l'intégration des jeunes dans le monde professionnel au Togo. Cette visite marque également une opportunité de renforcer la coopération entre le Togo et l'Espagne, en jetant les bases d'un partenariat solide pour un développement économique inclusif et durable.

En conclusion, la mission de Moisés Martínez au Togo contribue à la promotion de l'économie sociale et solidaire, tout en répondant aux défis de l'emploi des jeunes. Les échanges et les formations réalisés durant cette période ouvrent la voie à une coopération fructueuse entre les deux pays, en faveur d'un développement harmonieux et équitable.