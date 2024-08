Tunisie: Le WAC, un excellent sparring-partner pour le CA - Une revue d'effectif très instructive

Le CA se porte mieux physiquement, affichant une certaine fraîcheur et une endurance qui en disent long sur le travail accompli par le staff technique. Cependant, l'on attend de cette équipe new-look de meilleurs automatismes, surtout au milieu, là où l'équipe ne dispose pas encore d'un joueur qui met le pied sur le ballon et dynamise quelque peu le jeu.

Au terme d'un match disputé, pas assez spectaculaire ni débridé cependant, le Club Africain et le Wydad Athletic Club se sont donc quittés bons amis (1-1) devant un public moyen. Ce fut dimanche soir le troisième test du CA en cette période de préparation estivale, une revue d'effectif qui a permis au coach Bettoni d'apporter certaines retouches à son ossature, tout en ménageant le gros des troupes, avec seulement deux éléments qui ont disputé 90' de jeu, à savoir Ten Willes Didof et Zemzemi, alors que le reste des joueurs ont eu droit à une heure de jeu pour la plupart et une mi-temps pour Ben Abda et Hamdi Laâbidi. Notons toutefois l'absence de Semakula pour blessure et la sortie de Ben Abda après une légère gêne.

Le premier sera de retour en amical face à la JSO, jeudi au Zouiten, alors que le second est déjà sur pied.

Au-delà du score qui a sanctionné ce match international amical, organisé dans le cadre des adieux de Zouheir Dhaouadi et Wissem Ben Yahia ( deux légendes vivantes qui ont eu droit à un jubilé digne de ce nom en lever de rideau de CA-WAC), l'on note que, globalement, l'équipe de David Bettoni semble avoir largement mis à profit son récent stage de Tabarka pour monter en régime. En effet, par rapport à la saison précédente, le CA se porte mieux physiquement, affichant une certaine fraîcheur et une endurance qui en disent long sur le travail accompli par le staff technique. Cependant, l'on attend de ce CA new-look de meilleurs automatismes, surtout au milieu où l'équipe ne dispose pas encore d'un joueur qui met le pied sur le ballon et qui dynamise quelque peu le jeu.

Aujourd'hui, même si tout n'est pas encore huilé, le groupe de Bettoni prend forme avec Moez Hassen, Ghaith Yefreni, Ghaith Zaâlouni, Yassine Dridi, Oussema Shili, Yassine Bouabid, Hamza Ben Abda, Rami Bedoui, Didof, Moatez Zemzemi, Ghaith Sghaier, Bilel Ait Malek, Bassem Srarfi, Adem Garreb, Hamza Khadhraoui, Kingsley Eduwo, Hamdi Laâbidi, Rached Arfaoui (en passe d'être conservé, peut-être) et quelques aspirants qui n'ont pas froid aux yeux, à l'instar d'Aziz Ghrissi, Makrem Sghaier et Laajimi.

Des vétérans avec de « beaux restes »

Il ne fallait donc pas être en retard aux festivités de fin de week-end dernier, surtout pour le match exhibition qui a précédé CA-WAC, une rencontre de gala pour la « der» de Wissem Ben Yahia et Zouheir Dhaouadi, avec la présence au sein de l'équipe de Ben Yahia Houssem Hadj Ali, Nader Ouarda, Abdallah Hammami, Hammouda Maâmri, Adel Nefzi, Chokri Zaâlani, Lotfi Mhaissi, Anis Amri, Sidibé Badara, Abderrazak Chahat, Oussama Sallemi, Khaled Melliti et Mohamed Selliti, alors qu'en face, Faouzi Rouissi, Aymen Ben Ayoub, Pierre Njanka, Enam Mendamo Alexis, Yamen Ben Zekri, Aymen Rhifi, Naceur Amdouni, Sabri Jaballah, Karim Rhimi, Helmi Loussaief, Zouhaier Dhaouadi, Foued Bouguerra, Amir Akrout, Maher Sdiri, Helmi Hmam, Saied Bergaoui, Haythem Zaâlani, Jamel Berhouma et Lotfi Rouissi ont fait acte de présence au sein de l'escadron de Zouheir Dhaouadi.

Parés de lumière avec leur maillot clubiste, les anciens avaient aussi des étincelles dans les crampons et l'envie de passer à table sans attendre, même si la majorité n'était plus dans la force de l'âge. Toujours prêts à allier esthétisme et efficacité, plus d'un vétéran clubiste a rappelé que si la condition physique se perd avec l'âge, la technique reste. En fin de compte, par la suite, qui dit match de gala dit moments de gala avec les adieux émouvants de Ben Yahia et Dhaouadi, deux tauliers, à jamais au panthéon du CA, deux incomparables compétiteurs acclamés par un public à jamais fidèle et reconnaissant.