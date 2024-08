Afrique: JO-2024 /Tableau des médailles - Un bilan honorable des Tunisiens

La collection des médailles aux JO de Paris aurait pu être plus garnie si certains de nos sportifs n'avaient pas raté de peu le podium.

Avec trois médailles (1 or, 1 argent et 1 bronze), la Tunisie clôture sa participation aux Jeux Olympiques de Paris-2024 à la 52e place avec le même nombre de médailles que l'Argentine et l'Egypte. Un bilan le moins qu'on puisse dire honorable. Il aurait pu être meilleur, vu que certains de nos sportifs ont raté de peu le podium à l'instar d'Ahmed Jaouadi en 800 m NL et en 1.500 m NL, ou encore Mohamed Amine Jhinaoui et Ahmed Jaziri 4e et 5e des 3.000 m steeple.

26 athlètes engagés dans 13 disciplines

Représentée par 26 athlètes engagés dans 13 disciplines, la Tunisie a réussi à décrocher trois médailles, une dans chaque métal : Firas Gattoussi a remporté la médaille d'or (taekwondo), Farès Ferjani la médaille d'argent (sabre) et Khalil Jendoubi la médaille de bronze (taekwondo).

Sur l'ensemble de ses 16 participations aux JO (de Rome 1960 à Paris-2024), la Tunisie totalise 18 médailles (6 en or, 4 en argent et 8 en bronze) remportées dans six disciplines : l'athlétisme avec cinq médailles (2 or, 2 argent et 1 bronze), la natation (3 or et 1 bronze), la boxe (2 bronze), le taekwondo (1 or, 2 argent et 1 bronze), l'escrime (1 argent et 2 bronze) et la lutte (1 bronze).

La première place au tableau des médailles est revenue aux Etats-Unis avec un total de 126 médailles (40 or, 44 argent et 42 bronze), devant la Chine (40 or, 27 argent et 24 bronze) et le Japon (20 or, 12 argent et 13 bronze). La France, pays organisateur, s'est classée 5e avec 16 or, 26 argent et 22 bronze).