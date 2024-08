Saïed a réitéré la nécessité d'une plus grande vigilance, surtout en cette période où les prévaricateurs et les saboteurs poursuivent toujours l'illusion d'un retour en arrière.

Lors de son entretien, hier après-midi, hier au Palais de Carthage, avec Khaled Nouri, ministre de l'Intérieur, et Sofiane Bessadok, secrétaire d'État chargé de la Sûreté nationale, le Président de la République a évoqué la situation générale sécuritaire dans le pays.

Le Chef de l'Etat a réitéré la nécessité d'une plus grande vigilance, surtout en cette période où les prévaricateurs et les saboteurs poursuivent toujours l'illusion d'un retour en arrière. Lors de cette réunion, le mouvement au sein des rangs des gouverneurs a également été évoqué. Dans ce contexte, le Président de la République a souligné que la sélection doit être basée sur la loyauté envers la Tunisie et que chaque responsable régional ou local doit assumer toutes ses responsabilités et chercher à trouver des solutions dans le cadre de la politique de l'Etat dans le strict respect des loi, et de ne pas créer de barrières entre lui et les citoyens de façon à ce que ces derniers ne doivent trouver qu'une seule adresse vers laquelle se tourner, qui est la Présidence de la République.