Le Chef de l'Etat a souligné le rôle social de l'État et la rupture avec les idées, les concepts et les méthodes dépassées, expliquant que la dévastation qui a frappé plusieurs institutions et services publics de base nécessite la prise de mesures urgentes pour alléger les souffrances des citoyens.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage, Kamel Maddouri, Chef du gouvernement.

Cette réunion a abordé un certain nombre de sujets dont le plus important est d'assurer le fonctionnement normal des affaires de l'Etat et de ne pas hésiter à prendre des mesures judiciaires contre tout fonctionnaire qui n'assume pas les responsabilités qui lui incombent par la loi. Dans ce contexte, le Président de la République a affirmé que tout citoyen a le droit d'avoir une position et une opinion, mais que le devoir de neutralité et le devoir de réserve lui sont imposés, s'il occupe une quelconque position au sein de l'administration, pour traiter sur un pied d'égalité tous les citoyens.

Cette réunion a également discuté des projets de textes qui seront présentés au Conseil des ministres. Outre le projet relatif au Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, le Chef de l'État a mis l'accent sur la préparation rapide d'un projet qui réglemente les relations entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des districts et des régions.

Sur un autre plan, le Président de la République a exhorté le Chef du gouvernement à bien préparer l'octroi de l'aide scolaire et à travailler à la recherche de nouveaux concepts pour assurer les fournitures scolaires à ceux qui ne peuvent pas ou éprouvent des difficultés à se les procurer.

Cela nécessite également l'élaboration rapide de programmes à mettre rapidement en oeuvre tout en affrontant tous ceux qui oeuvrent à les bloquer, qu'ils soient au sein de l'administration ou en dehors d'elle.