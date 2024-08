Afrique du Nord: La Tunisie, destination prisée des touristes algériens

Depuis le début de l'année 2024 et jusqu'au mois de juillet, près de deux millions d'Algériens ont franchi les frontières tunisiennes, notamment par le poste frontalier d'Oum Teboul à «El Tarf», le plus important du pays, selon les chiffres fournis par l'Office tunisien du tourisme en Algérie. Les professionnels du secteur s'attendent à recevoir encore plus de touristes algériens que l'année dernière. Cet objectif semble réalisable, surtout avec le fort taux de réservations enregistré jusqu'à la fin août.

S'il y a un secteur où les relations tuniso-algériennes sont particulièrement développées, c'est bien celui du tourisme. L'engouement pour la destination Tunisie est croissant. La Tunisie reste la destination préférée des Algériens, offrant un bon rapport qualité-prix et une diversification des offres touristiques. En effet, depuis le début de l'année 2024 et jusqu'au mois de juillet, près de deux millions d'Algériens ont franchi les frontières tunisiennes, notamment par le poste frontalier d'Oum Teboul à « El Tarf », le plus important du pays, selon les chiffres fournis par l'Office tunisien du tourisme en Algérie.

Ce flux de visiteurs est remarquable, sachant que près de 3,2 millions d'Algériens ont visité la Tunisie en 2023. En 2024, les chiffres sont déjà prometteurs avec une augmentation de 17 % du nombre de touristes algériens par rapport à la même période en 2023. Selon l'Office national du tourisme tunisien en Algérie, les professionnels du secteur s'attendent à recevoir encore plus de touristes algériens que l'année dernière. Cet objectif semble réalisable, surtout avec le fort taux de réservations enregistré jusqu'à la fin août.

Cette coopération touristique bilatérale se renforce également par des projets futurs, comme la reprise des dessertes ferroviaires entre Annaba, Souk Ahras et Tunis, qui devrait encore faciliter les déplacements et renforcer les échanges. Notant, par ailleurs, que 94 % des touristes algériens se rendent en Tunisie par voie terrestre.

Afflux massif

Le représentant de l'Ontt en Algérie a souligné que le nombre des touristes algériens en Tunisie ne cesse de croître d'une année à une autre. Et de rappeler que la Tunisie a vu l'entrée de 3.038.361 touristes algériens en 2023, ce qui constitue « un écart positif de 3.5 % » par rapport à l'année de référence 2019, qui a connu, quant à elle, la visite de 2.934.975 touristes algériens.

De son côté, le vice-président de la Fédération tunisienne des hôteliers, Slim Jammassi, a fait savoir que le nombre de touristes algériens et tunisiens cette année est en baisse dans les différentes régions du pays. Et pour cause : la dégradation du pouvoir d'achat des citoyens et les coupures d'eau observées dans les établissements hôteliers.

Le responsable estime que la saison touristique pourrait être prolongée jusqu'en décembre prochain, «si le rythme des vols organisés par les agences de voyages se maintient, regrettant toutefois l'insuffisance des vols pour transporter les touristes européens et maghrébins vers la Tunisie ».

Le marché algérien a été toujours considéré comme l'un des marchés stratégiques pour le tourisme tunisien. L'Algérie est le premier marché émetteur de touristes vers la Tunisie, en termes d'arrivées. Il occupe la première position avant le marché libyen et celui des Tunisiens résidant à l'étranger ainsi que tous les marchés européens réunis.

Lors de la 116e édition du Conseil exécutif de l'OMT tenue en Arabie saoudite, les ministres tunisien et algérien du Tourisme ont trouvé un terrain d'entente pour lancer un programme de coopération bilatérale dans le secteur touristique et de l'artisanat à travers des projets communs dans des domaines comme la formation hôtelière.

En ce sens, a été évoquée la création d'un centre conjoint tuniso-algérien de formation dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et la coopération immobilière touristique, et ce, dans le cadre de la signature d'un accord entre l'Agence foncière touristique tunisienne et l'agence algérienne nouvellement créée.

Par ailleurs, la possibilité de coopération aux fins de créer des circuits touristiques en commun, notamment en matière de tourisme saharien et culturel et pour contribuer aux manifestations et salons internationaux, notamment dans les marchés lointains, tels que le marché chinois, est en cours d'examen.

L'année 2023 restera gravée dans les annales du tourisme en Tunisie. Alors que le secteur avait été durement touché par la pandémie du Covid-19, la Tunisie a enregistré une reprise impressionnante avec un total de 8.8 millions de visiteurs. Elle a connu une croissance touristique impressionnante, avec une augmentation de 49.3% par rapport à l'année précédente. Cette affluence constitue un signe encourageant pour l'économie nationale et le secteur touristique.