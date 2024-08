Congo-Kinshasa: Insécurité dans l'Est - De autorités traditionnelles veulent s'impliquer dans la recherche de la paix

Des autorités traditionnelles de l'espace Kasaï ont sollicité, lundi 12 aout, leur implication dans la recherche de la paix dans l'Est de la RDC.

Ils ont exprimé leur intention dans un entretien qu'ils ont eu avec le gouverneur du Nord-Kivu, général-major Peter Cirimwami à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu.

« Nous demandons aux autorités d'approcher les chefs coutumiers pour qu'ils puissent aussi voir ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, spirituellement. La priorité aujourd'hui, c'est l'insécurité qui bat record dans l'Est. On peut gagner la guerre par négociation, par les armes et coutumièrement nous pouvons aussi contribuer à gagner cette guerre, parce que c'est le problème de la terre », a fait savoir le grand chef Lembalemba Kele Katwa, de Kabeya Kamuanga (Kasaï-Oriental).

Ce chef coutumier a estimé que le problème de défense des terres de la partie Orientale devra concerner tout Congolais :

« Ce sont nos terres qui sont enviées et qui sont entrain de partir. Vous ne pouvez pas vous contenter et dire que non, moi je suis à Kabeya Kamuanga, ce qui se passe à l'est ne me concerne pas, non ».

Ces chefs coutumiers kasaïens revenaient du Sud-Kivu où ils ont pris part aux obsèques du Mwami Désiré Kabare.

C'est au chemin de retour qu'ils ont approché le gouverneur militaire du Nord-Kivu pour s'informer des derniers développements concernant la situation dans cette partie du pays.