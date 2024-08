Ile Maurice: 26 nouveaux ambassadeurs à bord pour être la voix de la jeunesse mauricienne

Ils en veulent et n'ont pas froid aux yeux. Cette phrase décrit parfaitement l'état d'esprit des 26 nouveaux ambassadeurs, présentés hier après-midi au bureau de l'ambassadeur de l'Union européenne (UE, EU). L'ambassadeur de l'UE à Maurice, Oskar Benedikt, a présenté les 26 nouveaux membres de l'EU-Mauritius Youth Forum/Youth Sounding Board, un groupe dynamique de jeunes Mauriciennes et Mauriciens âgés de 18 à 30 ans. Cette initiative, marquant la Journée internationale de la jeunesse, représente une plateforme essentielle pour donner une voix aux jeunes dans les discussions sur le développement durable et les défis sociétaux.

Lors de cette rencontre, Vishalini Dunneram, l'une des nouvelles ambassadrices, a exprimé avec enthousiasme l'importance de cette opportunité. «C'est une grande chance pour nous, jeunes, de mettre en avant les demandes de la société. En tant que jeune, je représente l'avenir de demain et je dois avoir un impact pour changer le monde», a-t-elle déclaré. Son engagement reflète la détermination des jeunes à utiliser cette plateforme pour influencer positivement la société mauricienne. Juan Pierre, un autre membre du groupe, partage également cet engouement. «Je suis fier d'être dans la partie. Si ce n'est pas moi, alors qui ça devrait être ? J'espère aussi obtenir le financement nécessaire pour mettre en place des projets qui feront une différence», a dit cet ancien élève du collège St-Joseph à Curepipe.

Avec ce deuxième groupe de l'EU-MauritiusYouth Forum/Youth Sounding Board, l'UE continue de soutenir activement la participation des jeunes dans la définition de solutions aux défis majeurs auxquels la société mauricienne est confrontée. Ces jeunes ambassadeurs, engagés pour une période de deux ans, seront au coeur de nombreuses initiatives visant à engager, responsabiliser et connecter la jeunesse mauricienne avec les enjeux globaux et locaux. L'ambassadeur Oskar Benedikt a souligné l'importance de cette initiative. «Il est crucial de donner la parole aux jeunes et d'obtenir un feedback sur les actions que l'UE mène à Maurice, notamment en ce qui concerne l'environnement et la politique.»

Ce forum permet non seulement de renforcer la participation des jeunes dans les décisions qui les concernent, mais aussi de s'assurer que leurs préoccupations et suggestions soient prises en compte dans les politiques de développement. Il se veut ainsi une véritable force motrice pour le changement et le développement durable à Maurice.