Ile Maurice: «La constitution est claire pour les mauriciens en voyage»

Le bureau de la commission électorale explique la raison pour laquelle elle n'a pu enregistrer Mathieu Dacruz comme électeur alors qu'il était à l'étranger. Ce jeune de 20 ans nous a envoyé une lettre pour dire que la commission électorale le prive de son droit constitutionnel. Irfan Rahman, le commissaire électoral, maintient qu'il applique à la lettre ce qui a été écrit dans la Constitution et dans la Representation of the People Act (RPA).

«Ce n'est pas moi qui décide. La section 42 de la Constitution maintient que pour s'enregistrer comme électeur, une personne doit avoir résidé à Maurice pendant deux ans et qu'il doit être au pays au 1er janvier. Nous constatons que ce jeune homme n'était pas au pays d'août 2022 à mai 2024. De plus, il est rentré au pays en mai 2024. La RPA donne le droit à chaque Mauricien qui croit que son nom ne figure pas sur la liste électorale de venir s'enregistrer à notre bureau entre les 15 et 30 mai. Il y a eu une campagne dans la presse pour inviter les Mauriciens à le faire. Il aurait dû venir nous voir dès son arrivée. Donc, la commission électorale doit respecter la section 42 de la Constitution et la RPA. Ce n'est pas notre décision. La Constitution et la loi sont ainsi faites», dit-il.

Cette situation s'applique également à tous ceux qui n'ont pu se faire enregistrer afin que leur nom figure sur la liste électorale, qui sera rendue publique en fin de semaine.