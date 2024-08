Ile Maurice: ArtsInspire au coeur de la réussite d'une résidence artistique internationale

ArtsInspire Group a tenu une résidence artistique internationale au Domaine de la nature à Asso Villa, à Belle-Mare, du 23 au 29 juillet, dans le but de promouvoir l'art sous toutes ses formes. Cette résidence artistique a vu la participation de neuf artistes internationaux et de 23 artistes locaux. Cet événement avait pour thème Transcending Borders. Mettant en avant les valeurs telles que le partage, la collaboration, l'amour et la paix, une série d'activités ont été au coeur de cet événement. Des ateliers de peinture, des expositions virtuelles et en présentiel, des sculptures sur sable, le ramassage de déchets, une campagne contre la drogue et une autre pour la protection de l'environnement, une parade artistique et un défilé de mode, entre autres, ont été au programme.

Vick Shibdoyal, président d'ArtsInspire, souligne qu'à «l'ère moderne, les arts visuels jouent un rôle pertinent dans la promotion des valeurs, de la culture et des traditions que nous partageons. Les signes iconographiques et les symboles sont apparents dans les créations visuelles des artistes à travers leur palette conceptuelle. Lorsque les artistes se rencontrent et travaillent côte à côte, ils ont l'opportunité de partager leurs idées conceptuelles, croyances, techniques et processus artistiques. Cette résidence a été un succès retentissant. Le programme complet des événements proposés durant cette résidence a été très enrichissant et a certainement dépassé les attentes. Ces échanges culturels et artistiques ont en effet aligné nos discours artistiques locaux sur le paysage artistique contemporain international».

Cet événement a pu se tenir grâce à l'aide, au soutien et à la collaboration de tous les membres exécutifs, et des sponsors. ArtsInspire croit fermement que les objectifs des activités artistiques et événements programmés ont été entièrement atteints. Vick Shibdoyal conclut que cette collaboration entre artistes locaux et internationaux ouvrira des avenues pour que d'autres choisissent Maurice comme une destination artistique prospère.