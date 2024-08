Ile Maurice: Marguery Villas apporte son soutien à la communauté

Promouvoir le développement et lutter contre les problèmes sociaux, tels sont les objectifs de Marguery Villas à travers ses initiatives sociales. L'entreprise est reconnue pour son engagement social dans la région de Rivière-Noire et à travers l'île. Elle réalise diverses actions comme des dons, du recyclage et la création d'emplois.

En juillet, 130 jeunes ont bénéficié d'un déjeuner nutritif offert par Marguery Villas lors d'une journée de divertissement organisée à l'école primaire St Jacques à Chamarel. Alexandre Coquet, Operations Manager de Marguery Villas, soutient que même les employés et clients participent aux campagnes sociales. «Des fournitures scolaires au recyclage, en passant par la plantation d'arbres, chaque action illustre notre volonté d'aider non seulement la région, mais aussi l'ensemble du pays».

Cet établissement est aussi engagé dans la formation des femmes analphabètes de Caritas Rivière-Noire pour les préparer à travailler dans son département de Housekeeping. «Nous soutenons activement la région à travers nos initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE). L'achat de poissons et de poulets auprès des pêcheurs et producteurs locaux contribue à promouvoir l'économie régionale. En privilégiant les fournisseurs locaux, Marguery Villas stimule non seulement l'économie locale mais renforce également les liens avec la communauté environnante», ajoute Alexandre Coquet. Marguery Villas s'engage aussi dans le développement durable en participant au recyclage de canettes et du plastique pour réduire son empreinte écologique.