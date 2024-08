Algérie: Les athlètes algériens 'fiers' d'avoir offert trois médailles à leur pays

Alger — Les athlètes algériens couronnés aux Jeux olympiques JO-2024 disputés à Paris du 26 juillet au 11 août, ont exprimé leur "fierté" d'avoir offert à l'Algérie trois médailles (2 or et 1 bronze), lors de ce grand rendez-vous sportif mondial.

"C'est un rêve d'enfance qui se réalise, car cela fait plus de 8 ans que j'attendais cette médaille. Grâce à Dieu, j'ai fini par atteindre mon objectif", a réagi à la presse la boxeuse Imane Khelif, championne olympique chez la catégorie de 66 kg, peu après le retour de la délégation algérienne ce lundi à l'aéroport international Houari-Boumédiène.

L'Algérie a participé aux JO de Paris avec un total de 46 athlètes (27 messieurs et 19 dames), engagés dans 15 disciplines différentes. Elle a récolté trois médailles (2 or et 1 bronze), égalant ainsi sa meilleure performance aux olympiades, réalisée lors des Jeux d'Atlanta en 1996.

"Même mes camarades qui n'ont pas eu la chance d'être médaillés à Paris ont tout donné, car l'objectif était le même pour tous: rendre le peuple algérien fier et j'espère que nous avons réussi dans cette quête", a-t-elle ajouté.

Médaillé de bronze sur le 800 m, Djamel Sedjati, auteur de la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps sur cette distance, s'est dit "satisfait des résultats" obtenus à Paris.

"Pour nous, ces Jeux avaient une certaine particularité. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons tout fait pour y réussir la meilleure participation possible. Dieu merci, mes camarades Nemour et Khelif ont réussi à décrocher l'or et je les félicite pour cet exploit", a déclaré le natif de Tiaret.

L'Algérie a démontré pendant les olympiades parisiennes la compétitivité de ses représentants, dans différentes épreuves, allant de l'athlétisme à la gymnastique, en passant par la boxe, le judo et les sports nautiques (aviron, canoë-kayak), témoignant ainsi des progrès réalisés par le sport national.