Algérie: Le continent décroche 39 médailles dont 13 en or

Paris — Les athlètes africains ont glané trente-neuf médailles dont treize en or aux Jeux olympiques de Paris 2024, faisant mieux qu'à Tokyo 2020 où 37 breloques (11 en or) avaient été récoltées.

Depuis les Jeux de Sydney de 2000, c'est la troisième meilleure participation africaine aux JO.

Les Africains font certes moins qu'à Rio 2016 avec les 45 médailles engrangées dont 11 en or et Pékin 2008, 40 breloques dont 13 en or, mais mieux qu'à Londres 2012 avec ses 34 médailles dont 11 en or, qu'en Athènes 2004 (35, dont 9 en or) et Sydney 2000 (35 dont 9 en or).

L'Algérie a offert à l'Afrique, deux médailles d'or. La gymnaste de 17 ans, Kaylia Nemour et la boxeuse Imane Khelif ont décroché l'or aux barres asymétriques et à la boxe dans la catégorie des moins de 66 kg. L'Algérie a obtenu une troisième médaille en bronze grâce au demi-fondiste Djamel Sedjati sur le 800 m.

Lors des JO 2024, le continent africain s'est illustré en natation, en boxe, en gymnastique, en taekwondo, mais surtout en athlétisme, sa chasse gardée, avec le Kenya qui a décroché onze médailles, quatre en or, deux en argent et cinq en bronze.

Beatrice Chebet a obtenu l'or sur 5.000 et 10.000 mètres. Ses compatriotes Faith Kipyegon et Emmanuel Wanyonyi sont aussi médaillés d'or respectivement sur le 1.500 mètres féminin et le 800 mètres masculin.

Faith, habituée à être sur la première marche du podium et à régner en reine sur sa discipline a récidivé, comme en 2016 à Rio et en 2020 à Tokyo. Elle a aussi fini à la deuxième place du 5 000 mètre, derrière justement sa compatriote Chebet.

Au classement général de médailles au niveau africain, le Kenya est en tête avec 11 breloques (4 or, 2 ar, 5 bronze) devant respectivement l'Algérie 3 médailles (2 or et 1 bronze) et l'Afrique du Sud (1 or, 3 arg et 2 bronze).

L'Ethiopie, l'Egypte et la Tunisie ont eu chacune une médaille d'or. Ces médailles ont été obtenues par l'Ethiopien Tamirat Tola au marathon, l'Egyptien Ahmed ElGendy au pentathlon moderne, et le Tunisien Firas Katoussi au taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kg.

Le Botswanais Letsile Tebogo a décroché la première médaille olympique africaine au 200 mètres. Le Botswana est médaillé d'argent au relais 4x400 mètres. L'Ougandais, spécialiste des courses de fond, Joshua Cheptegei est médaillé d'or du 10 000 mètre.

La Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et la Zambie ont décroché chacun le bronze.

Le Cap-verdien Daniel Varela de Pina a gagné la première médaille olympique de l'histoire de son pays à la boxe dans la catégorie des 51 kg. Le boxeur de 27 ans a battu le Zambien Patrick Chienyemba, lors du combat pour la troisième place.

Le Zambien Muzala Samukonga a offert à son pays une médaille olympique aux 400 mètres, 28 ans après. La dernière fois que la Zambie a gagné une médaille olympique, le sprinter de 21 ans n'était pas encore né. Il a terminé troisième avec un temps de 43"74, battant ainsi son record personnel et national.