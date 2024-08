Algérie: Mouloudji reçoit le ministre nigérien de la Jeunesse, du Sport, de la Culture et des ARTs

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a reçu, lundi à Alger, le ministre nigérien de la Jeunesse, du Sport, de la Culture et des Arts, M. Abdourahmane Amadou, dans le cadre de la visite officielle en Algérie du Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances de la République du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, à la tête d'une délégation de haut niveau, indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Lors de cette rencontre, Mme Mouloudji a évoqué "l'importance du développement des relations avec la République du Niger dans le domaine de la culture et des arts", se félicitant "des liens fraternels et historiques solides entre les deux pays et peuples frères", précise le communiqué.

La rencontre a également permis d'examiner les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine culturel, à travers l'appui des projets de protection du patrimoine culturel immatériel commun, l'échange d'expériences entre les parcs culturels des deux pays et le renforcement du partenariat dans le domaine de la formation artistique et des industries créatrices.

Les deux parties ont également insisté sur la nécessité d'actualiser l'accord de coopération culturelle du 18 avril 1988, en vue de renforcer et de promouvoir les relations à de hauts niveaux dans le domaine de la culture et des arts.