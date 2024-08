Angola: Approbation du Plan opérationnel pour le capital humain du pays

Luanda — La Commission interministérielle pour la mise en oeuvre du Plan national de formation du personnel (CI-PNFQ) a approuvé lundi, à Luanda, le Plan opérationnel pour le capital humain de l'Angola 2024 (ACH-2023-2037).

L'approbation a eu lieu lors de la 2ème réunion ordinaire de cet organe, dirigée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Selon le porte-parole de la Commission, Edson Barreto, le Plan opérationnel pour le capital humain de l'Angola (ACH) 2024, 2023/2037 définit la mise en oeuvre de sept programmes opérationnels, dénommés programmes d'action.

Parmi ceux-ci figurent l'enseignement technique professionnel, visant à garantir les connaissances, les compétences et l'apprentissage pour valoriser le capital humain, en vue de les adapter aux besoins de développement du pays.

Le programme susmentionné comprend également des formations supérieures, qui serviront à former du personnel technique et supérieur, en quantité et en qualité, et des formations postuniversitaires, dans le but de former un capital humain hautement qualifié pour le développement du système national de science, technologie et innovation.