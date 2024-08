Tunisie: La BAD approuve plus de 92 millions d'euros pour renforcer la compétitivité des entreprises au pays

TUNIS/Tunisie — Tunis,13 août (TAP)Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement(BAD) a approuvé un financement de 92,3 millions d'euros en faveur de la Tunisie pour mettre en oeuvre le Programme d'appui à la compétitivité des entreprises et à l'autonomisation de la population par la création d'emplois (CAP Emplois).

Le financement est composé, d'un prêt de 90 millions d'euros de la Banque et d'un don de quelque 2,3 millions d'euros provenant du fonds fiduciaire We-Fi (« Women Entrepreneurs Finance Initiative ») au titre de l'Initiative pour favoriser l'accès des femmes entrepreneures au financement (AFAWA), selon un communiqué de presse publié, le 12 août, par la BAD.

Et d'expliquer que le programme « CAP Emplois », conçu par le ministère tunisien de l'Emploi et de la Formation professionnelle avec l'appui de la Banque, sera déployé sur quatre ans à partir de novembre 2024.

Il a pour objectif de renforcer la création d'emplois pour améliorer les conditions de vie de la population et promouvoir l'inclusion économique à travers l'entrepreneuriat et le développement des compétences.

« CAP Emplois », vise, en outre, à favoriser la création de nouvelles entreprises, la croissance et la formalisation des entreprises existantes, et un meilleur accès à des emplois de qualité pour les jeunes et les femmes.

Selon la BAD, ce programme repose sur trois grands axes d'intervention. Premièrement, la formation complémentaire d'insertion (FCI) vise à transmettre aux jeunes et aux femmes en quête d'emploi, les compétences nécessaires pour accéder à des emplois salariés, notamment dans les très petites et moyennes entreprises (TPME) de leur région.

Deuxièmement, l'appui à l'entreprenariat, Souk At Tanmia 2.0, a pour objectif d'étendre l'accès à des services d'accompagnement adaptés aux besoins de différentes cibles, notamment les femmes.

Il vise, aussi, à faciliter l'accès au financement de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et à développer la formalisation des entreprises en réduisant les charges sociales et en appuyant les entrepreneurs dans la gestion et la productivité de leur entreprise.

Troisièmement, le développement des capacités institutionnelles afin de maximiser l'impact des différentes interventions et de faciliter la conception et la mise en place de réformes pour améliorer le cadre réglementaire de l'entreprenariat.

« Selon les prévisions économiques du gouvernement tunisien, le programme pourrait contribuer à la création de 118 900 emplois formels, dont 76 600 directs et 42 300 indirects »lit-on dans le communiqué de la BAD.

Sur la question spécifique du genre, le programme « CAP Emplois », contribuera à l'amélioration des indicateurs d'emploi pour les femmes par le développement des compétences et l'appui à l'entrepreneuriat féminin.

Cela comprend, selon la BAD, l'organisation de formations et l'insertion professionnelle pour au moins 50 % de femmes, la création, la formalisation et le financement d'au moins 45 % d'entreprises portées par des femmes.

Selon la même source, le don du fonds We-Fi au titre de l'initiative AFAWA allègera les frais d'initiation de prêt destinés aux entreprises féminines et permettra d'augmenter la part de femmes entrepreneures bénéficiaires de 35 % à 45%.

