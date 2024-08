Congo-Brazzaville: Affaires - Un business forum exceptionnel dédié au PAPN et sa région à Paris

À l'agenda de l'Automobile club de France, il est prévu, le 27 septembre, d'accueillir à Paris le business forum exceptionnel dédié au Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) et sa région.

Les avocats Charles-Stéphane Marchiani et Pierre Masquart, ainsi que le PAPN, capitale économique du Congo, organisent, en partenariat avec l'association "Les rendez-vous d'Afrique(s)", un business forum exceptionnel dédié à ce port et sa région avec la participation et le soutien du Conseil français des investisseurs en Afrique.

Le programme en cours de finalisation prévoit, le 27 septembre, de 8h30 à 18h00, de réunir ce forum exceptionnel dans les salons prestigieux de l'Automobile club de France au 6, Place de la Concorde, Paris huitième arrondissement.

Sont attendus les autorités du PAPN ainsi que des personnalités de cette ville et de sa région, des acteurs de la vie politique et économique congolaise, française et internationale, des dirigeants et entrepreneurs francophones et internationaux, des avocats en droits des affaires, fiscalité et investissements internationaux et des experts en investissement africain.

À en croire les organisateurs, une occasion unique de découvrir les opportunités offertes par ce port stratégique en eau profonde, de travailler avec des acteurs clés du développement africain, de contribuer à l'essor économique de la région et d'explorer les perspectives d'investissement en Afrique centrale