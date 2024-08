Congo-Brazzaville: Affaires sociales - 70 000 bénéficiaires du programme national des filets sociaux

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a lancé le Programme national des filets sociaux, le 13 août à Brazzaville. Ce programme dont le nombre de bénéficiaires est chiffré à 70 000 ménages et individus vulnérables, dans phase pilote, contribuera à la réduction de la pauvreté, selon le chef du gouvernement.

Le transfert monétaire conditionnel, le transfert monétaire pour activités génératrices de revenus, la pension sociale pour personnes âgées, l'aide sociale d'appoint sont des prestations que le Programme national des filets sociaux offrira aux bénéficiaires. « Le Programme national des filets sociaux que nous lançons aujourd'hui a pour vocation d'être un outil majeur de lutte contre la pauvreté, d'investissement dans le capital humain et d'inclusion productive des ménages », a déclaré le Premier ministre.

Pour permettre à l'équipe de coordination de ce programme de couvrir toutes les zones d'intervention à travers le pays, Anatole Collinet Makosso a, par ailleurs, remis des contacts des moyens roulants mis à disposition par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires. A titre symbolique, le Premier ministre a, par la même occasion, lancé le paiement des allocations à quelques bénéficiaires.

Selon la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, le Programme national des filets sociaux poursuit l'objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités au niveau national en accroissant le niveau des revenus des ménages les plus défavorisés. « Dans sa phase initiale de mise en oeuvre, le programme s'est fixé pour objectif opérationnel de sortir de la pauvreté alimentaire 75% des ménages et individus qui bénéficieront des allocations sociales », a-t-elle expliqué.

%

De manière spécifique, le Programme national des filets sociaux va favoriser l'inclusion productive et financière des ménages et individus pauvres en leur offrant des opportunités de développement des compétences, de formation professionnelle et de financement des plans d'affaires. Il va aussi accroître l'accès des ménages, des personnes pauvres et vulnérables aux services sociaux de base : l'éducation, la santé ainsi que l'assistance sociale.

Répartition

Le transfert monétaire conditionnel, le transfert monétaire pour activités génératrices de revenus : 48 500 ménages dont 30% des femmes.

La pension sociale pour des personnes âgées : 6 500 bénéficiaires dont 30 des femmes.

L'aide sociale d'appoint : 15 000 bénéficiaires dont 60% des ménages dirigés par des femmes.