Maroc: Le pays, une destination de chasse 'originale' et 'enchanteresse' (Magazine français)

Paris — Le Maroc constitue une destination de chasse "originale" et "enchanteresse", souligne le magazine spécialisé "Le Chasseur français".

"Le Maroc est évidemment réputé être un paradis pour les touristes. Depuis le coeur de la médina de Marrakech jusqu'aux confins de l'Atlas, on ne saurait rester indifférent aux charmes exotiques de ce pays. Pourtant, beaucoup ignorent que le Maroc est également une destination de chasse prisée et de plus en plus appréciée", écrit le média français, essentiellement tourné vers la chasse et la pêche, dans un article sous le titre : "Le Maroc: un paradis pour les chasseurs".

"En effet, on chasse au Maroc, et même de plus en plus. Compte tenu des espèces chassables, un voyage dans ses belles contrées est susceptible de contenter tout autant les amoureux de la plage que les nemrods en bermuda", ajoute-t-on. La chasse au Maroc connaît ces dernières années "une expansion significative", souligne, en outre, l'auteur de l'article.

Citant le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts, Abderrahim Houmy, le média relève que le nombre d'amodiations du droit de chasse a plus que doublé en dix ans, passant de 740 à plus de 1.400.

En 2023, le Royaume comptait environ 70.000 chasseurs, note encore la publication, faisant observer que la pratique de la chasse touristique connaît également une hausse. "Il faut dire que le Maroc présente un atout de choix face à la concurrence internationale : la diversité de ses biotopes. Maquis, montagnes, marais, friches, champs de céréales, etc.. Il y en a pour tous les goûts. Ce pays compte maints paysages de carte postale", souligne-t-on.

%

Et d'ajouter: "Dans le Royaume, on chasse à la fois des animaux sédentaires et migrateurs, mais le pays est surtout réputé pour son gibier à plumes", citant dans cette catégorie la tourterelle, la bécasse, la caille des blés, la perdrix gambra, la grive, l'alouette calandrelle et la palombe.

D'après le magazine français, cette densité aviaire "n'est pas le fruit du hasard", notant que le Maroc est en effet "une zone d'hivernage et de nidification importante pour de nombreuses espèces", et que les passionnés d'ornithologie "ne se feront donc pas prier pour entreprendre une petite virée dans cet eldorado de la chasse". "On ne risque pas de s'y ennuyer", s'émerveille le média français, avant de conclure que "les amateurs d'oiseaux migrateurs peuvent d'ores et déjà sortir leur agenda et programmer leur prochain voyage de chasse !"