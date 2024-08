Sénégal: Le pays doit disposer d'un Code des sports pour protéger les acteurs, selon un juriste

Paris — Le Sénégal doit disposer d'un Code des sports pour développer les activités physiques et protéger tous les acteurs de ce secteur, a recommandé Me Moustapha Camara, avocat sénégalais et professeur de droit du sport à l'école française de commerce Paris Business School.

" Sans le Code des sports, on peut gagner des trophées, on peut tout gagner, mais on n'aura pas le nerf de la guerre : l'argent", a-t-il dit dans un entretien accordé à l'envoyé spécial de l'APS.

"Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est se battre pour avoir un code des sports, un code des sports qui protège tous les acteurs", a-t-il précisé.

Selon Me Camara, "il faut un code des sports pour fixer les règles sur les droits de retransmission, les relations entre la gouvernance et les sociétés, entre autres".

" Le Code des sports, on en parle depuis 12-15 ans . Il nous faut un Code des sports qui limitent les mandats, les contrats de travail, qui les encadre et protège les investissements", a insisté l'avocat.

A ce titre, il a donné en exemple la Fédération sénégalaise de football (FSF), dont "le mandat du président n'est pas limité jusqu'à présent".

Par contre, "au niveau de la Confédération africaine de football(CAF), de l'UEFA, de la FIFA, les mandats des présidents sont limités . Chaque quatre ans, on nous dit que le mandat est illimité", a-t-il fait valoir, relevant qu'il y a un moment pour faire les textes.

"(...). En France, les mandats étaient illimités à un moment, mais le ministère des Sports et l'Etat français ont pris leurs responsabilités en mettant en place un Code des sports", a indiqué Me Moustapha Camara.