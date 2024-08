Ile Maurice: Promouvoir l'architecture durable et l'écoconstruction

La deuxième édition de la conférence Building Better with Less s'est déroulée à L'Aventure du Sucre, le vendredi 19 juillet. Organisée par Transinvest Construction Ltd, en collaboration avec Will Change et d'autres acteurs du secteur, cette conférence a mis en lumière les techniques de construction durable, l'écoconception et l'éco-design. Une attention particulière a été accordée aux matériaux durables et économes en énergie, disponibles sur le marché mauricien, ainsi qu'aux solutions de financement vert.

Responsabilité et innovation dans la construction

Bertrand Hanauer, Chief Executive Officer de Transinvest Construction Ltd, a ouvert les discussions en soulignant la nécessité d'une transformation continue dans l'industrie de la construction face aux enjeux climatiques. «En tant qu'acteurs du secteur de la construction, nous devons prendre nos responsabilités pour assurer un avenir durable pour l'industrie, la planète, ainsi que les générations futures», a-t-il affirmé.

Jean-Luc Wilain de Will Change a rappelé que le secteur de la construction est responsable de 33 % des émissions mondiales de carbone. Pour lui, des mesures réglementaires plus strictes sont indispensables pour réduire ce pourcentage. Il a également insisté sur l'importance du confort thermique, essentiel pour réduire les dépenses énergétiques liées à la climatisation et au chauffage grâce à une meilleure ventilation.

%

Initiatives étudiantes

Les étudiants de l'université des Mascareignes ont présenté le projet Bill of Quantities Carbon visant à mesurer et gérer l'empreinte carbone des matériaux de construction tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Nick Persand et Taariq Mauthoor, du Green Building Council de Maurice (GBCM), ont présenté l'Africa Manifesto for Sustainable Cities and the Built Environment. Ce manifeste propose des actions concrètes pour améliorer plusieurs aspects cruciaux :

1. L'efficacité énergétique : une réglementation pour améliorer l'efficacité, l'intégration de réseaux électriques intelligents et la diversification des systèmes d'énergie renouvelable.

2. L'accès à l'eau potable : des mesures pour garantir l'accès à une eau potable de qualité, le développement de plans stratégiques pour équilibrer l'utilisation de l'eau avec les efforts de conservation et d'investissements dans les infrastructures d'eau.

3. Des matériaux durables : l'adoption des principes de cycle de vie des matériaux dans les réglementations nationales, la promotion de l'économie circulaire et l'interdiction d'utiliser des matériaux de construction nocifs.

4. Le financement durable : l'introduction d'une taxonomie internationale pour le financement durable et la provision de prêts verts pour faciliter l'accès au financement durable.

5. Les infrastructures : Approche intégrée des bâtiments et des infrastructures, optimisation des solutions basées sur la nature et la mise à niveau des systèmes existants.