Ile Maurice: Un lieu événementiel à la «smart city» de Moka

C'est à travers un partenariat entre Stage'In et ENL Property que l'espace L'Atrium a été inauguré, le mercredi 31 juillet, à Telfair, au sein de la smart city de Moka. Cet espace veut être un endroit innovant et polyvalent pour différentes occasions. En effet, Stage'In a travaillé en collaboration avec les ingénieurs de l'Atrium pour adapter, au marché mauricien, ce genre espace que l'on retrouve aux États-Unis.

L'espace événementiel a une architecture moderne et un décor métallique. Il se distingue par sa structure noire et son toit modulable, qui peut être transparent ou beige. Sa forme, avec ses hauteurs variées, rappelle les anciennes serres des châteaux européens. À l'intérieur, le grand espace évoque les gares ferroviaires ou les halles majestueuses. Il peut accueillir jusqu'à 250 convives pour un dîner et jusqu'à 500 personnes pour un cocktail. L'emplacement a été choisi pour sa facilité d'accès à partir de n'importe quel point de l'île, ce qui le rend pratique pour les organisateurs d'événements et leurs invités.

L'Atrium offrira un espace semi-permanent jusqu'au début de novembre puis reviendra l'année prochaine. Et cela, grâce à un contrat de trois ans signé avec ENL Property. Stage'In propose une configuration entièrement personnalisable pour répondre à tous les besoins et préférences spécifiques, faisant du lieu une nouvelle référence événementielle. De plus, l'endroit dispose également d'une vaste aire de stationnement. L'une des valeurs fondamentales de Stage'In est le respect, accompagné d'une forte conscience écologique. Des mesures concrètes ont été mises en oeuvre avec l'objectif de minimiser l'impact environnemental. Elles limitent notamment l'utilisation de produits à usage unique. Les luminaires, créés en partenariat avec La Déchetèque, sont fabriqués à partir de matériaux réutilisés. La moquette sur la scène et les habillages imprimés seront aussi réutilisés grâce à cette plateforme.

«Chez Stage'In, nous voulons être innovants et nous sommes particulièrement attentifs aux détails. Nous aimons faire les choses différemment et cherchons toujours le facteur WOW, qui rendra les événements exceptionnels et uniques. En collaboration avec ENL Property, nous sommes ravis de présenter L'Atrium, qui vient compléter et enrichir notre offre d'un lieu magique, accessible et féerique pour tout événement», explique Ariel Lamothe, directeur de Stage'In.