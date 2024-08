Ile Maurice: Les «Court Officers» dénoncent une hausse en deçà du salaire minimum

L'annonce du gouvernement concernant une allocation intérimaire de 5 % destinée à réajuster le salaire des fonctionnaires en attendant le rapport du Pay Research Bureau laisse un goût amer aux Court Officers. Ces agents, qui jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement des tribunaux, estiment qu'ils se retrouvent toujours avec un salaire de départ en dessous du salaire minimum malgré la nouvelle allocation. Une augmentation de seulement Rs 946, portant leur salaire de base de Rs 18 925 à Rs 19 871, disent-ils, est loin de compenser la hausse du salaire minimum, qui a augmenté d'au moins 30 %. Pour eux, un salaire de départ de Rs 23 000 aurait été plus juste.

Cette allocation suscite une grande déception chez les Court Officers, d'autant plus qu'elle est rétroactive à partir de juillet, soulignent-ils, alors que la hausse du salaire minimum est en vigueur depuis janvier. Beaucoup ont l'impression de continuer à travailler dur sans être justement rémunérés pour leur contribution essentielle au système judiciaire. Malgré l'importance de leur rôle, les Court Officers estiment que leur métier n'est pas suffisamment valorisé.

Avec un salaire qui ne reflète pas la complexité et la responsabilité de leurs tâches, cette récente augmentation semble bien loin de répondre à leurs attentes. Selon eux, un salaire de départ de Rs 23 000 aurait été plus juste, compte tenu de la nature technique de leur travail. Pour ces professionnels, la reconnaissance de leur contribution à l'administration de la justice reste un enjeu crucial.

«On tend à croire que l'organisation du judiciaire repose uniquement sur les juges et les magistrats, mais en réalité, l'administration des tribunaux dépend largement des Court Officers classés dans diverses catégories : Court Managers, Principal Court Officers, Senior Court Officers et Court Officers. Nous sommes bien plus que de simples clercs de cour ; nous sommes polyvalents et nous jonglons avec de nombreuses responsabilités à la fois avec les différentes étapes des procédures judiciaires», précise un Senior Court Officer. Leurs fonctions consistent, entre autres, à la préparation des salles d'audience, l'accomplissement des tâches cléricales, l'appel des témoins, la vérification de la présence des défendeurs et des avocats et l'émission des mandats.

Leur rôle est fondamental car ils assurent la gestion efficace des cours de justice. Comme l'explique un Senior Court Officer d'une cour de district : «C'est un Court Officer qui s'assure de la gestion de la cour. Pendant que le magistrat ou le juge écoute le procès, les Court Officers accomplissent des tâches techniques telles que la retranscription des procès-verbaux, la classification des dossiers, la garde des preuves produites lors d'un procès ainsi que l'enregistrement des dates des audiences.»

De plus, le grand manque de Court Officers se fait toujours ressentir dans les tribunaux. Selon le Civil Establishment Order (2022), le nombre de postes de Court Officers devrait être de 111, un chiffre qui stagne depuis 2019 malgré la création de plusieurs nouvelles divisions dans le judiciaire. Actuellement, seuls 62 postes sont pourvus. Lors des consultations pré-budgétaires avec le management, il était prévu que 33 nouveaux postes de Court Officers soient créés dans le Budget 2023-24.