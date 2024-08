Ile Maurice: Wealth Luxury Lifestyle, conciergerie de luxe avec une cause

Cela fait plus de dix ans maintenant que Prashane Gokhool et son équipe offrent l'île Maurice sur un plateau d'argent. Grâce à un positionnement exclusif sur le marché mauricien, Wealth Luxury Lifestyle (WLL) occupe le premier plan dans le domaine de la conciergerie de luxe à Maurice. «Nous voulions aller au-delà de la simple gestion de services et de conciergerie. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes concentrés depuis quelques années sur des domaines encore peu exploités tels que le Club Cigare. Ces réunions offrent une opportunité de développer un réseau professionnel et social dans des environnements privilégiés, tout en partageant des cigares exceptionnels, des vins raffinés et des plats gastronomiques.»

Depuis quatre ans, Prashane Gokhool a décidé de défendre une cause qui lui est précieuse : l'égalité entre les hommes et les femmes, dont il reconnaît la difficulté à se faire une place équivalente dans le monde professionnel. C'est la raison pour laquelle il a fondé le Women Club, qui s'adresse aux femmes entrepreneurs et dirigeantes d'entreprise, dans le but de développer un réseau solide sur lequel elles peuvent compter. Mais il ne s'arrête pas là et a tout récemment rajouté une corde à son arc : le Wellness Club. Adepte de méditation transcendantale et diplômé en massage thérapeutique, Prashane Gokhool a créé ce club exclusif, dédié au bien-être, à la santé et au développement personnel. Le Wellness Club propose un choix haut de gamme de prestataires dédiés aux soins thérapeutiques et au bien-être.

Enfin, son réseau s'étend au-delà de nos récifs... Match à Roland Garros, tournoi de golf à Miami, restaurant étoilé à Dubaï... Quel que soit votre souhait, WLL le réalise grâce à des partenariats internationaux acquis au fil du temps, des rencontres... Toujours au sommet !