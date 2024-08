Afrique de l'Ouest: Coopération bilatérale - Faure Gnassingbé reçoit une délégation nigérienne pour consolider la sécurité régionale

Le président togolais Faure Gnassingbé a rencontré le lundi 12 août 2024, une délégation nigérienne dirigée par le colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales. Rapporte alome.com.

Selon cette source, cette visite avait pour but de transmettre un message de la part du chef de l’État nigérien. Dans un contexte régional complexe, marqué par l’instabilité politique et sécuritaire dans plusieurs pays sahéliens, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre le Togo et les régimes militaires en place.

Le Togo cherche ainsi à renforcer la sécurité régionale et à garantir le bien-être des populations locales. Depuis plusieurs années, Lomé se positionne comme un acteur clé dans la médiation des conflits en Afrique de l’Ouest, misant sur le dialogue et la coopération pour maintenir la stabilité dans la sous-région. Ce rôle de médiateur est particulièrement crucial alors que l’Afrique de l’Ouest fait face à des défis sécuritaires croissants, incluant l’expansion des groupes terroristes et des crises politiques.

La visite de la délégation nigérienne vise également à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, notamment en soulignant l’importance du port de Lomé pour le transit des marchandises destinées au Niger. Le renforcement des liens entre le Togo et le Niger est essentiel pour améliorer la coopération économique et sécuritaire dans la région. Dans la gestion de l’embargo de la Cédéao sur le Niger après le renversement du Régime Bazoum, Lome a eu une position conciliante et diplomatique envers les putschistes conduits par le Général Tiani.