Le Premier ministre nigérien, ministre de l'Economie et des Finances, Ali Mahaman Lamine Zeine a dressé, le samedi 10 août 2024, un bilan positif de l'action gouvernementale de cette première année du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) au pouvoir au Niger, et ce, malgré l'embargo injuste imposé au pays.

A cette occasion, le Premier ministre, après avoir rappelé l'engagement pris par le Président Abdourahamane Tiani à travers sa démarche pour la conquête de la souveraineté et la bonne gouvernance au Niger, et les sanctions imposées injustement par la CEDEAO et l'UEMOA au Niger, a salué le courage et la détermination du peuple nigérien qui a pu rester debout derrière le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) comme un seul homme.

« Le peuple nigérien, dans sa diversité, a puisé dans ses valeurs héroïques ancestrales la force de caractère, la détermination et la résilience du Sahélien pour rester débout afin de reconquérir sa souveraineté et son indépendance véritable », a-t-il indiqué. Pour lui, c'est grâce à la confiance du peuple que le CNSP a mis en place le 7 août 2023 le gouvernement qui s'était mis immédiatement au travail et a dégagé les tâches urgentes à accomplir pour redresser notre pays.

Dans l'exécution de ce programme ainsi arrêté sous la conduite du chef de l'Etat, a-t-il poursuivi, le gouvernement a aussi tiré un enseignement très important qui doit être porté à la connaissance du peuple pour qu'il en soit fier. « Nous avons en effet compris qu'un peuple digne sait pouvoir compter d'abord sur ses propres forces pour mériter respect et considération c'est ce que nous avions fait durant l'année écoulée pour mobiliser, exclusivement à l'intérieur de notre pays, les ressources financières qui nous ont permis grâce à une gestion rigoureuse et vertueuse d'assurer le fonctionnement régulier de l'Etat », a relevé Lamine Zeine.

%

Il a expliqué que les dépenses de sécurité et les charges salariales et autres allocations de l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, l'acquisition de matériels et équipements militaires pour accompagner la montée en puissance de nos FDS, le paiement régulier des salaires des agents de l'Etat et des pensions, le paiement des bourses et allocations des élèves et des étudiants, l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité, l'approvisionnement des formations sanitaires en produits pharmaceutiques, l'appui en intrants agricoles aux producteurs ruraux, le renforcement de nos capacités de production d'électricité, réduisant ainsi de manière substantielle notre dépendance énergétique constituent notamment les efforts particuliers fournis par le CNSP.

Au bilan de l'année, il a aussi évoqué le départ des forces étrangères et relecture de l'action diplomatique afin de réajuster le positionnement géopolitique et géostratégique du pays. « C'est ainsi que moins de deux mois après l'avènement du CNSP, la Charte du Liptako-Gourma qui réunit notre pays, le Burkina Faso et la république du Mali fut signée à Ouagadougou le 16 septembre 2023.

Par cet acte, nos trois pays de l'AES se dotaient opportunément d'un bouclier commun pour faire face ensemble à toute velléité d'agression contre un Etat membre », a-t-il soutenu. Pour le Premier ministre la Confédération AES permettra d'aller plus vite que l'on y pense vers un développement partagé et harmonieux des peuples du Liptako-Gourma.