Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Aout 2024

Mali : Axe Dakar - Bamako - Ousmane Sonko rassure : « Rien de ce qui pourra déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal »

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, rassure les autorités maliennes quant à la collaboration et la solidarité de Dakar, sous le pouvoir du président Diomaye Bachirou Faye, et Bamako. « Rien de ce qui pourra déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal, en tout cas pas sous notre régime ». Cette assurance a été faite le lundi 12 août 2024, par Ousmane Sonko, en visite de travail à Bamako, pour témoigner de la solidarité du Sénégal envers le Mali après l’attaque terroriste à Tinzaouatene. M. Sonko a présenté ses salutations au peuple malien pour la lutte qu’il mène, une lutte selon lui légitime pour sa souveraineté et contre ces phénomènes très lâches qu’on appelle terrorisme. Avant d’appeler les pays ouest-africains à l’union, le Premier ministre sénégalais a condamné les sanctions de la Cédéao contre le Mali.(Source : abamako.com)

Burkina Faso : Plusieurs magistrats requis au front- Le Régime accusé de contrôler le judiciaire

Beaucoup accusent le régime d’Ibrahim Traoré de punir certaines figures en les envoyant au front : après des acteurs de la société civile, des politiques et des journalistes, c’est désormais au corps judiciaire. Au moins cinq magistrats ont reçu un ordre de réquisition pour servir l’armée au front contre les groupes armés, a pu confirmer Rfi mardi 13 août. Parmi ceux-ci, Abdoul Gafarou Nacro, substitut du procureur à Bobo-Dioulasso. L’ordre de réquisition visant Abdoul Gafarou Nacro, substitut du procureur à Bobo-Dioulasso, est daté du 9 août, mais n’a été rendu publique que lundi 12 août au soir. Il est instruit au magistrat de se présenter ce mercredi afin d’être mobilisé au front pour une période renouvelable de trois mois. Le document que RFI a pu consulter indique qu’il sera détaché au groupement des forces de sécurité du nord, à Kaya. Il s'agit d'une missive du colonel Moussa Diallo, commandant des opérations du théâtre national. (Source : Rfi)

Guinée : Rassemblement de l’opposition- Une journée de « ville morte » pour exiger des élections avant la fin de l’année

L'opposition guinéenne a intensifié ses pressions sur le régime militaire en organisant le lundi 12 août 2024, un rassemblement sous le nom de « forces vives de Guinée » pour exiger l'organisation d'élections avant la fin de l'année, a-t-on appris. Selon le site d’information Guinée360, les manifestants ont appelé à une journée de « ville morte" dans la capitale Conakry afin de faire entendre leur voix.Les témoignages recueillis indiquent que les quartiers d'axe Wanidara, Cité Enco 5, Cosa et Bambéto, réputés pour être des bastions de l'opposition, sont presque vides aujourd'hui. Les commerces habituellement animés sont fermés et les rues, normalement congestionnées, sont désertées. En réponse à cette mobilisation, des unités de police et de gendarmerie ont été déployées dans les points stratégiques de Conakry pour maintenir l'ordre et prévenir tout débordement potentiel. (Source : abangui.com)

Gabon : Election présidentielle de 2025-Un général gabonais appelle officiellement le président de la transition à se présenter à

Le général Jude Ibrahim Rapontchombo, délégué spécial de la commune de Libreville, a lancé un appel officiel ce lundi 12 août pour que le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, se porte candidat lors de l’élection présidentielle prévue au Gabon en août 2025.Cette prise de position, la première de son genre parmi les Forces de défense et de sécurité (Fds), révèle les intentions croissantes des militaires au pouvoir. Le général Rapontchombo, qui s'exprimait lors de la troisième étape de la tournée républicaine du chef de l’État dans la province de l’Estuaire, a encouragé le président de la transition à briguer la présidence pour poursuivre les projets entamés depuis le début de la transition. L’appel de Rapontchombo met en lumière les ambitions politiques du président de la transition, qui semble de plus en plus déterminé à poursuivre son ascension politique. (Source : alibreville.com)

Niger : Tahoua- La ministre de l’Energie sur le chantier de construction du parc éolien de 250 MW de la Tarka

La ministre de l’Energie Pr Amadou Haoua a visité, le vendredi 9 août 2024, le chantier de construction par Savannah Energy de la centrale éolienne d’une capacité de 250 MW au village de Magaria Makéra à cheval entre le Département de Madaoua et celui de Malbaza dans la vallée de la Tarka. La Ministre est accompagnée dans ce déplacement du Gouverneur de la région de Tahoua Colonel-Major Oumarou Tawayé et de plusieurs cadres centraux et régionaux de son Département ministériel. Cette visite entre dans le cadre de la mise en valeur des potentialités en ressources énergétiques renouvelables du Niger. Quant au Directeur pour les énergies renouvelables de Savannah Energy Niger, M. Sofiane Ferdjani, il a expliqué devant les autorités les avantages que présente le projet pour le Niger et sa population. Selon lui, il va aider le pays à atteindre sa souveraineté énergétique à l’horizon 2027 avec une contribution de 250 MW au mixte énergétique, soit 22% du besoin du pays. (Source : anp)

Togo : Coopération bilatérale - Faure Gnassingbé reçoit une délégation nigérienne pour consolider la sécurité régionale

Le président togolais Faure Gnassingbé a rencontré le lundi 12 août 2024, une délégation nigérienne dirigée par le colonel-major Garba Hakimi, ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Cette visite avait pour but de transmettre un message de la part du chef de l’État nigérien. Dans un contexte régional complexe, marqué par l’instabilité politique et sécuritaire dans plusieurs pays sahéliens, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre le Togo et les régimes militaires en place. Le Togo cherche ainsi à renforcer la sécurité régionale et à garantir le bien-être des populations locales. Depuis plusieurs années, Lomé se positionne comme un acteur clé dans la médiation des conflits en Afrique de l’Ouest, misant sur le dialogue et la coopération pour maintenir la stabilité dans la sous-région. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Déguerpissement de l’ancienne casse d’Abobo-Anador - Les ferrailleurs ont 48 heures pour proposer un chronogramme précis

Démarrée aux environs de 10 heures le mardi 13 août 2024, l’opération de déguerpissement définitif de la casse d’Abobo-Anador a été reportée sine die. En effet, après l’ouverture de quelques magasins par les agents de la police municipale, des responsables ferrailleurs ont approché le 8e adjoint au maire, Diabaté Beh, chargé de l’opération, pour lui demander de surseoir à ladite opération, le temps pour eux de prendre les dispositions nécessaires. Le maire qui n’y voit pas d’inconvénients à accéder à leur requête. « Nous ne sommes pas venus sur un pied de guerre. Nous sommes venus pour communiquer, communier avec eux et leur dire qu’une décision a été prise depuis 2022 par la mairie d’Abobo et elle est irrévocable », a expliqué l'adjoint au maire Diabaté Beh, soulignant que le conseil municipal n’entend pas reculer. ( Source : fratmat.info)