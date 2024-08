Angola: L'exécution de l'OGE 2022 favorise la stabilité macroéconomique

Luanda — Le Compte Général de l'Etat 2022 a maintenu les objectifs de stabilité macroéconomique, de défense des revenus des familles et des entreprises, ainsi que les incitations à la diversification de l'économie du pays, a déclaré mardi le ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massano.

Le gouvernant, qui s'exprimait à l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'analyse et du vote global final du rapport d'opinion sur les comptes de l'année fiscale 2022, a réaffirmé qu'au cours de cette période, il y avait un équilibre des comptes publics, ce qui a entraîné une croissance de 3,1%, au cours de l'année en référence.

Selon le ministre d'État, la croissance de 3,1% a consolidé la sortie des cinq années de récession observées entre 2016 et 2020, avec des évolutions positives dans pratiquement tous les secteurs, en mettant l'accent sur la performance pétrolière, qui a enregistré une variation positive de 0,5% après neuf années de contraction.

Il a indiqué que, malgré la croissance, l'année a été marquée par un nouveau cycle d'incertitude généré par le début du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que par l'augmentation significative des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, qui a atteint des niveaux élevés.

%

Dans le domaine de la politique économique et budgétaire, il a indiqué que l'Exécutif a réalisé, en 2022, l'exécution du programme d'investissement public inclus dans le Budget Général de l'État (OGE), en mettant l'accent sur le Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), dans un investissement public visant à promouvoir une meilleure qualité de vie dans le pays.

Le dirigeant a souligné que le PIIM avait un fort impact sur plusieurs secteurs tels que la santé, l'éducation et l'enseignement, les transports, l'énergie et l'eau, la production agricole et animale, les infrastructures routières, les télécommunications et les technologies de l'information.

Quant à l'inflation, il a réitéré qu'elle s'était établie à 13,86% avec un impact sur la stabilité des prix de 50% par rapport à 2021.

José de Lima Massano a rappelé que l'exécution de l'OGE-2022 a tenu compte de la Loi sur la viabilité des finances publiques, un instrument de gestion qui vise à améliorer la mise en oeuvre de la politique budgétaire, en assurant discipline et prévisibilité dans la gestion budgétaire.

En 2022, la dette publique a diminué de 18 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, s'établissant à 65 % du produit intérieur brut (PIB).

Au cours de la période en question, le ministre d'État a souligné la conclusion du Programme de financement élargi entre l'Angola et le Fonds monétaire international (FMI), débuté en 2018, ayant pour résultat le renforcement des comptes extérieurs et une plus grande durabilité des comptes internes, ainsi que la perception des risques dans le pays par les principales agences internationales de « raiting ».

Il a réaffirmé que la collecte des recettes s'est élevée à 19,66 milliards de kwanzas, soit une exécution de 105% par rapport à l'OGE approuvé, tandis que les dépenses se sont élevées à 16,43 milliards de kwanzas, ce qui a permis un excédent de 3,2 milliards de kwanzas.

Le solde budgétaire était également excédentaire de l'ordre de 536,1 milliards de kwanzas, correspondant à 1,02% du PIB.

À la même occasion, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a souligné que le rapport contient 20 chapitres, ajoutant que le taux de chômage était inférieur à celui de l'année précédente, qui se situait à 29,6 pour cent.

Selon la responsable, au cours de l'année sous revue, l'État s'est endetté moins qu'en 2021, les revenus du capital ont été de 74%, soit environ 5,27 milliards de kwanzas.

Elle a fait savoir qu'au cours de cette période, l'État a effectué des dépenses de 16,43 milliards de kz, l'actuel étant de 7,57 milliards de kz, les dépenses en capital étant de 8,86 milliards de kwanzas, et l'exécution a été de 96% du total prévu en dépenses en capital et de 79% dans les dépenses courantes.

La ministre a ajouté que la dette publique représentait 45% de l'exécution, soit 7,36 milliards de kwanzas.

Le secteur social a bénéficié de 22% avec 3,58 milliards de kwanzas, suivi du secteur de la défense et de la sécurité avec 2,0 milliards de kwanzas (13%), du secteur des services publics généraux 2,1 milliards de kwanzas et du secteur économique avec 1,3 milliard de kwanzas.

Le Compte Général de l'État comprend les comptes de tous les organes, services et instituts de l'administration centrale et locale de l'État, des fonds autonomes, ainsi que des organismes souverains.