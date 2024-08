Ile Maurice: Absa Mauritius lance la solution Tap & Pay

Avec l'utilisation croissante des smartphones et des données à haut débit, le monde se tourne rapidement vers les paiements sans contact. C'est dans cette optique qu'Absa Mauritius a lancé la solution Tap & Pay. Ce faisant, la banque permet aux Mauriciens de bénéficier d'un nouveau moyen de paiement numérique.

Cette technologie innovante élimine le besoin de cartes physiques, à travers une version numérique sécurisée de la carte Absa à partir de l'application Absa Mobile Banking.

Sandeep Mohapatra, Head of Digital Transformation and Technology, rappelle que la banque a lancé, il y a quelques années, la fonction ATM QR Cash sur l'application Absa Mauritius, permettant d'effectuer des retraits sans carte aux distributeurs automatiques d'Absa en utilisant des codes QR. Ensuite, la fonction QR Scan & Pay permet de scanner n'importe quel code QR MauCAS et d'effectuer des paiements instantanés dans n'importe quel magasin de l'île à partir de l'application. «Aujourd'hui, avec Absa Pay, nous sommes à l'avantgarde des paiements par carte sans contact.»

Ce programme est disponible sur les appareils Android. Et la compatibilité avec les appareils Huawei sera bientôt possible. Le concept est simple : «Tapez. Payez.» Il suffit de toucher le téléphone Android sur n'importe quel terminal Near Field Communication pour effectuer un paiement en quelques secondes. Cela signifie un paiement plus rapide. De plus, l'utilisation d'un identifiant unique protège les données de votre carte contre le risque de fraude. Les cartes numériques Absa Pay peuvent être directement gérées dans l'application car la liste de toutes vos cartes numériques peut être consultée. Elles peuvent être suspendues ou annulées à tout moment.

Comment fonctionne Absa Pay ? «La solution Absa Pay permet d'enregistrer n'importe laquelle des cartes de débit ou de crédit disponibles sur l'application Absa Mobile Banking pour une fonction Tap to Pay. Cela transforme le téléphone portable en un outil d'achat sécurisé, offrant des transactions sans tracas par un simple toucher, tapoter et payer. Il suffit d'appuyer sur le téléphone sur n'importe quel terminal Near Field Communication (NFC) pour effectuer la transaction. En outre, les clients pourront consulter la liste complète de tous les jetons liés à leur carte sur l'application Absa Mobile Banking, avec la possibilité de suspendre ou d'annuler les jetons.»

Ce concept est aussi considéré non seulement comme une facilité pour les particuliers mais aussi pour les entreprises. Permettre des transactions plus rapides signifie un passage plus rapide aux caisses et à un taux de rotation plus élevé. Il réduit aussi la manipulation d'argent en espèces et aussi le risque de transactions frauduleuses.

Pour sa part, Jean Noël Samy, Head of Cards chez Absa Mauritius, explique la démarche de lancer ce type de paiement numérique. «Nous opérons dans un contexte dynamique où nous devons constamment repenser la façon dont nous servons nos clients et offrons des solutions qui répondent à leurs attentes. Avec Absa Pay, notre initiative est guidée par l'objectif primordial de maintenir notre leadership en matière d'innovation et de répondre aux divers besoins de nos clients, tant au niveau local qu'à travers le continent africain. Nous sommes conscients que cela marque un tournant majeur pour nos clients actuels et futurs, ainsi que pour les commerçants. C'est une première à Maurice et nous sommes fiers d'être la première banque à introduire cette technologie et cette nouvelle expérience de paiement.»