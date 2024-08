Afrique: Décision du Rwanda de destiner une terre en vue de la création d'une zone logistique égyptienne

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Émigration et des Expatriés égyptiens, Badr Abdel Aati, a valorisé la décision du gouvernement rwandais de destiner une pièce de terre en vue de la création d'une zone logistique égyptienne, qui permettra aux entreprises et aux investissements égyptiens d'accéder au marché rwandais prometteur, notant que la partie égyptienne s'engage à assurer une pièce de terre similaire au Rwanda en Egypte.

M. Abdel Aati s'exprimait lors de sa participation à une table ronde avec un certain nombre d'hommes d'affaires éminents du Rwanda, qui s'est tenue aujourd'hui lundi, en marge de sa visite actuelle à la capitale Kigali. Il a loué l'élan que connaissent les relations bilatérales entre l'Egypte et le Rwanda, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid.

Le chef de la diplomatie égyptienne a exprimé son aspiration à promouvoir le niveau de coopération économique et d'investissement entre les deux pays et à augmenter le volume des échanges commerciaux à la lumière de l'adhésion des deux pays au COMESA et à la zone de libre-échange continentale africaine.

Il a également évoqué les mesures positives qui ont été prises pour renforcer la coopération bilatérale avec la signature, en marge de la visite, d'un protocole d'accord concernant la coopération entre l'Autorité égyptienne des médicaments et son homologue rwandaise, ce qui permettra aux produits pharmaceutiques égyptiens d'accéder facilement au marché rwandais en échange de l'octroi des mêmes avantages aux produits pharmaceutiques rwandais en Égypte.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité de créer un Conseil d'affaires égypto-rwandais, qui sera chargé de promouvoir les opportunités de commerce et d'investissement disponibles dans les deux pays et de solliciter son avis lors de la formulation des politiques gouvernementales pertinentes.

L'Égypte est un partenaire stratégique pour les entreprises rwandaises qui cherchent à étendre leurs activités sur les marchés d'Afrique et du Moyen-Orient, a poursuivi M. Abdelatty.

Il a énuméré les avantages compétitifs dont dispose l'Égypte et qui affirment que cette dernière constitue une porte d'accès à ces marchés, et a abordé le boom dans le développement dont l'Égypte a été témoin au cours des dernières années dans tous les secteurs.

Le ministre a fait la lumière sur les diverses opportunités d'investissement dont dispose l'Égypte et les avantages comparatifs dont elle possède dans plusieurs secteurs.

M. Abdel Aaty a passé en revue les domaines qui permettent de lancer la coopération entre l'Égypte et le Rwanda, notamment l'industrie, l'agriculture, les industries alimentaires, les technologies de l'information et des communications, les services logistiques, le transport, le tourisme, les infrastructures et la santé.

Le chef de la diplomatie égyptienne a invité les éminentes entreprises rwandaises à visiter l'Égypte et à explorer les opportunités d'investissement disponibles, ce qui encouragera la coopération entre les entreprises égyptiennes et rwandaises et contribuera à la croissance économique globale du continent africain.