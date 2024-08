Ethiopie: Le centre de réadaptation et de développement des compétences pour les femmes « Lenegewa » a diplômé sa première promotion de stagiaires

Addis Abeba — Le Centre de réadaptation et de développement des compétences pour femmes « Lenegewa » a diplômé sa première promotion de femmes démunies qui ont suivi des formations dans diverses compétences de vie et professions.

Les diplômées ont été formées en beauté, mode et textile, préparation des aliments et 18 autres domaines différents, a-t-on appris. Prenant la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes, la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a souligné que le centre a prouvé qu'il est possible d'apporter des changements en peu de temps en résolvant les problèmes sociaux.

La maire a également souligné que le centre de réadaptation et de développement des compétences pour femmes « Lenegewa » joue un rôle essentiel dans la réparation des fractures de la société. L'administration municipale a préparé des hangars et d'autres matériaux qui seraient indispensables aux nouveaux diplômés pour démarrer leur propre entreprise. En conséquence, les diplômés se sont organisés et ont remis les clés des hangars pour leur permettre de démarrer leur entreprise