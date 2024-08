Angola: Les bonnes pratiques de marque sont désormais diffusées à la radio

Luanda — Les bonnes pratiques et l'histoire de 44 marques angolaises seront racontées par Rádio Mais, à partir du 26 de ce mois, à travers la section intitulée "Une marque par jour", qui sera diffusée du lundi au vendredi, à 18h00, selon la radio. directeur du contenu de cette radio, Silas Silvestre.

L'initiative de l'organisme indépendant d'évaluation des marques Superbrands vise à renforcer la proximité des marques avec le public cible et à simplifier le discours, avec la divulgation de détails et de curiosités de l'univers le plus intime des marques.

Lors d'une conférence de presse sur la présentation de ce produit, réalisée mardi, à Luanda, Silas Silvestre a déclaré que le programme dynamiserait les marques.

Pour sa part, le directeur commercial de Premier Bet, Fernando Neto, a souligné que le programme, qui bénéficie du soutien de son institution, mettra en valeur des marques qui réalisent des projets de travail ou sociaux à grand impact.

Nancy Oliveira, chef de projet Superbrands, a expliqué que le programme racontera chaque jour différentes histoires sur une marque.

La rubrique « Une marque par jour » semble promouvoir des initiatives permettant de créer de la « bonne volonté » et de la proximité entre les marques et leurs publics.

L'objectif est ainsi de divulguer des détails et des curiosités sur l'univers le plus intime des marques, en montrant ce qui se cache derrière les marques et ce qui impacte le public.