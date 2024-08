Congo-Brazzaville: Artisanat africain - Le Congo assure la présidence de l'Odepa

La ministre congolaise des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a été élue présidente de l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain (Odepa), à l'issue de sa onzième conférence tenue le 12 août à Brazzaville.

« Pour ce mandat, nous nous engageons à poursuivre les efforts entrepris et à explorer de nouvelles voies pour renforcer le secteur de l'artisanat africain », a promis Jacqueline Lydia Mikolo, nouvelle présidente de l'Odepa. L'action à mener à la tête de la structure panafricaine de l'artisanat repose sur trois axes, a-t-elle indiqué.

Il s'agira, en premier lieu, d'élargir l'adhésion des pays qui ne sont pas encore membres, notamment ceux de l'Afrique de l'Est et australe en vue de renforcer la coopération régionale et de créer un marché continental pour les produits artisanaux. L'agenda de travail prévoit, par ailleurs, de renforcer la mobilisation des ressources financières au-delà des contributions statutaires existantes.

Le numérique n'est pas mis en marge. Selon la présidente de l'Odepa, il est utile de développer une galerie virtuelle pour promouvoir l'artisanat africain. « Faire face à un marché mondial de plus en plus concurrentiel, il est essentiel de permettre aux artisans d'accéder aux technologies modernes », a fait savoir Jacqueline Lydia Mikolo.

La création de cette galerie virtuelle, a-t-elle poursuivi, permettra non seulement de promouvoir leurs oeuvres artisanales mais aussi de faciliter les transactions commerciales et de toucher une clientèle internationale. Ce projet nécessitera la mise en place d'une infrastructure technologique adéquate ainsi que la formation des artisans à l'utilisation des outils numériques.

Mutation

Cette onzième conférence a été marquée par une mutation. Le Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain s'est muté en Odepa. Jacqueline Lydia Mikolo a ssucédé à Serge Gnaniodem Poda, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du Burkina Faso.