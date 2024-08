Algérie: Pêche - Campagne d'évaluation des ressources halieutiques démersales pour l'année 2024

Alger — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani a donné, mardi au port d'Alger, le coup d'envoi de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques démersales le long des côtes algériennes pour l'année en cours, intitulée "ALDEM 2024", visant à étudier et à suivre le stock des ressources biologiques marines sur les côtes nationales.

Le ministre a précisé que cette campagne, menée par le navire scientifique "Grine Belkacem", s'étalera sur 30 jours au large de la mer, avec la participation d'un staff composé de 13 chercheurs spécialisés en sciences de la mer, relevant du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA), et ce pour étudier plus de 40 espèces halieutiques à travers près de 80 opérations de pêche à l'aide de chaluts, sur une profondeur entre 20 et 800 mètres.

Les résultats de ce travail, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de recherche scientifique du secteur, permettront de formuler des recommandations scientifiques pour une meilleure gestion, protection et préservation des ressources animales marines, a souligné M. Badani.

En outre, cette campagne constituera une occasion pour mener d'autres recherches sur les "causes du manque notable observé par les pêcheurs ces derniers mois concernant les quantités de petits poissons pélagiques, notamment la sardine, ce qui a impacté son prix", a expliqué le ministre soulignant que ce "manque a également été enregistré dans certains pays voisins".

%

Relevant que les résultats de cette opération seront annoncés lors d'une journée d'étude organisée par le ministère avec la participation des secteurs concernés pour présenter des recommandations qui seront mises en oeuvre pour la préservation de la richesse halieutique, le ministre a indiqué que cette campagne sera suivie d'une autre visant à explorer de nouvelles zones pour les opérations de pêche.

Par ailleurs, dans une déclaration à la presse en marge de cet événement, M. Badani a révélé que son département visait l'élevage de 18 millions de jeunes poissons au cours du second semestre de l'année en cours, portant le total à environ 35 millions d'ici fin 2024, ce qui permettra d'introduire 10.000 tonnes de ces poissons sur les marchés algériens l'année prochaine.

Le ministre a expliqué, dans ce sens, qu'au cours du premier semestre, près de 17 millions de jeunes poissons (dorade royale et loup de mer) ont été relâchés dans 59 cages flottantes, soulignant que l'opération permettra de créer un équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national et d'atteindre l'abondance de poissons.

Pour ce qui est de l'aquaculture en eau douce, le ministère vise l'élevage de 1,2 million de jeunes poissons au cours du deuxième semestre de 2024, après l'élevage de plus de 1,8 million de jeunes tilapias dans les bassins aquacoles et les bassins d'irrigation agricole au cours des six premiers mois de l'année en cours.