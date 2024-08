Algérie: D'importants acquis dans la lutte contre les vulnérabilités et la consécration de l'équité sociale entre 2019-2023

Alger — Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a souligné, dans son dernier rapport sur le développement social et humain, les acquis réalisés au cours de la période 2019-2023 dans le domaine de la lutte contre les vulnérabilités et de la consécration de l'équité sociale.

Dans son rapport intitulé "Développement social et humain, principales réalisations et enjeux", dont l'APS a obtenu une copie, le CNESE a indiqué que la période 2019-2023 a été marquée par une série d'actions dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et de soutien aux personnes vulnérables, à travers notamment des mesures de revalorisation des salaires, des pensions et allocations de retraite, des programmes ciblant des catégories spécifiques et les familles démunies, ainsi que l'intégration économique de la femme.

La mise en oeuvre d'un plan de développement massive des zones défavorisées a également amélioré les conditions de vie des citoyens en fournissant des services de base tels que l'électricité, le gaz, l'eau, les routes, les écoles et les services de santé de proximité, a précisé le même document.

Dans ce contexte, le CNESE a mis en avant les mesures prises pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages afin d'atténuer l'impact de la hausse des prix en particulier en faveur des plus vulnérables, dont la hausse en 2020 du SNMG de 18.000 DA à 20.000 DA par mois.

%

L'Etat a procédé aussi à l'augmentation des salaires des fonctionnaires de 4.500 DA à 8.500 DA en fonction des catégories effectuée en deux étapes, la première à partir du 1er janvier 2023, tandis que la deuxième intervenait en début 2024, a noté le rapport.

Il a été également procédé à la revalorisation des pensions et allocations de retraite à partir du 1er mai 2023, de 3 à 5% selon les niveaux des pensions, a rappelé le rapport tout en évoquant la révision de la loi relative à la retraite, avec l'introduction de nouvelles dispositions telle que le montant annuel de la pension de retraite qui ne peut être inférieur au montant annuel du SNMG et l'allocation de retraite pour les travailleurs d'au moins 60 ans ayant validé au moins 5 ans ou 20 trimestres.

Parmi les autres acquis, le CNESE a cité l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS) augmentée de 10.000 à 12 000 DA/mois pour les handicapés d'incapacité de 100% ayant plus de 18 ans sans ressource, de 3000 à 7000 DA/mois pour les handicapés de moins 18 ans, ainsi que les familles ayant à charge des handicapés.

Les bénéficiaires de l'AFS a augmenté de 11% atteignant 1.034.410 en 2023, contre 930.008 en 2019, selon le rapport.

Intégration économique de la femme: des avancées notables enregistrées

Les mesures comprennent également l'instauration en 2022 d'une allocation chômage de 13.000 DA, avant d'être relevée à 15.000 DA/mois, en janvier 2023, en faveur des chômeurs âgés de 19 à 40 ans pour subvenir à leurs besoins de base durant cette période.

Ces décisions ont été accompagnées par la mise en oeuvre d'un certain nombre de programmes dans le cadre d'actions sociales de solidarité nationale au profit des catégories spécifiques, a soutenu le CNESE.

Abordant le programme d'appui à l'adhésion de la femme à la production nationale, le CNESE a relevé des "avancées notables" précisant que 27.257 femmes ont bénéficié de microcrédits, 27.549 femmes ont eu accès à la formation professionnelle et 137.849 femmes artisanes qui ont créé 84.993 emplois à travers 1272 communes.

Dans le cadre du désenclavement des zones défavorisées, le recensement effectué a permis d'identifier 12.561 zones d'ombre, situées dans 1361 communes, regroupant un total de 6,8 millions de personnes.

Ces régions ont bénéficié de 29.541 projets de développement d'un budget de 453 milliards DA, permettant le raccordement à l'eau potable de 585.000 foyers, au réseau d'assainissement pour plus de 300.000 foyers et à l'électricité pour plus de 100.000 foyers et l'installation de 8000 panneaux solaires, tandis que plus de 200.000 foyers ont bénéficié du gaz naturel.

Ces zones ont bénéficié aussi de 104 nouvelles écoles et le réaménagement de 1000 autres, la réhabilitation de 9000 km de routes et l'ouverture de 5000 km de pistes, de 149 nouvelles salles de soins, le réaménagement de 510 salles et l'équipement de 187 salles de soins.

En matière d'emploi, le rapport a fait état d'une offre de 439.508 postes à travers l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) en 2023, contre 379.051 en 2021, en hausse de 15,9%, outre l'intégration de plus de 554.000 bénéficiaires du programme d'insertion des diplômés (PID) au 31 janvier 2023, dont 320.000 pour le seul dispositif DAIP, intégrés dans les administrations et entreprises publiques.

En parallèle, des mesures ont été prises pour la mise en place d'un écosystème favorable à la création des startups, en encourageant l'entrepreneuriat des étudiants, soutenu par le redéploiement des organismes de soutien à l'entrepreneuriat.

Par ailleurs, les résultats des actions entreprises ont abouti à l'amélioration du taux de couverture sociale dépassant les 77% au niveau national pour 30,2 millions de bénéficiaires en 2023, au sein des systèmes salariés et non-salariés, a-t-on souligné de même source.