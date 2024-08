Congo-Brazzaville: Tennis - Mathys Erhard vainqueur de l'Open « M25 » de Brazzaville

Le Français Mathys Erhard a remporté l'Open de Brazzaville à l'issue de la rencontre qui l'a opposé au vainqueur de la première phase, le Portugais Goncalo Oliveira, par un score de 6-2 au premier set et 7-5 au second set.

Les lampions de la deuxième édition du prestigieux tournoi ITF World Tour, qui s'est déroulée en deux phases, du 29 juillet au 4 août, puis du 5 au 11 août, se sont éteints au cours d'une finale qui s'est jouée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé.

Ce tournoi organisé par la Fédération congolaise de tennis et l'Académie de tennis de Brazzaville, sous l'égide de la Fédération internationale de tennis, est incorporé dans le classement de l'Association de tennis professionnel (ATP). C'est un événement sportif de premier plan qui a réuni cinquante-six athlètes professionnels venus de vingt-six nations, entre autres, le Venezuela, le Portugal, la France et une forte délégation de l'Inde, de la Slovénie, et quatre athlètes congolais.

Après son sacre, Mathys Erhard a indiqué qu'il fallait être concentré pour remporter ce match. « Ce n'était pas facile, je ne savais pas si je jouais vraiment ou pas. Je me suis efforcé à me concentrer, à rester au présent, et à ne pas penser au futur, que j'allais peut-être gagner le tournoi ou pas. Cependant, j'étais confiant parce que je connais mes forces et mes faiblesses.

Je savais que j'étais mieux que lui. Je n'avais pas peur de lui. Et le fait de gagner m'a vraiment délivré, c'est un plaisir. C'est une très belle victoire. S'agissant du niveau technique, ce tournoi est vraiment super et bien organisé. Il y avait de bons joueurs, des joueurs qui sont venus du monde entier. Franchement, si cela peut se refaire dans un an, je reviendrai », a-t-il déclaré.

Le directeur du tournoi, Hugues Henry Ngouélondélé, s'est dit lui aussi heureux de son organisation réussie. « Je suis très satisfait de ces deux semaines de tournoi qui viennent de s'achever. On a vraiment fait énormément d'efforts pour recevoir ces joueurs dans les meilleures conditions. Je pense aussi que le public, les joueurs, le staff sont tous satisfaits. C'est vraiment une belle réussite, le pari a été gagné. Dans de pareilles circonstances, l'objectif est toujours d'aller plus loin. Aller plus loin, c'est accueillir ici au Congo des compétitions plus précieuses que celles-ci, attirer des joueurs encore plus classés dans le classement ATP. Bref, notre objectif est de faire briller le tennis ici au Congo », a-t-il souligné.

Le rendez-vous pris pour l'année prochaine

Parlant des perspectives et de la qualité des athlètes congolais, le directeur du tournoi assure que l'année prochaine cette compétition sera au rendez-vous. Les négociations sont menées avec la Fédération internationale de tennis pour avoir des tournois encore plus prestigieux, a-t-il souligné. Pour lui, chaque année, l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait des tournois à l'Académie de tennis de Brazzaville, de juin à août.

Quant à l'avenir du tennis congolais, il a dit que c'est un sport très difficile et il faut de la discipline, de l'encadrement. « Nous avons déjà fait un premier pas, celui de rénover tous ses clubs pour pouvoir permettre à nos joueurs de s'entraîner et d'améliorer leurs performances. Mais tout cela ne peut pas se faire en un jour, c'est un long chantier, cela prendra du temps.

Ce qui est vrai, c'est qu'on est déjà en train de faire le nécessaire pour encadrer nos joueurs, ça se fera petit à petit. On va s'organiser pour qu'il y ait plus de tournois. Avec le temps, on aura des joueurs congolais qui seront déjà mieux classés et qui feront de meilleures performances », espère-t-il.

Notons que la particularité du M25 Brazzaville est qu'il a offert une dotation totale de 25 000 dollars avec, notamment, 3 600 dollars pour le vainqueur et 2 120 dollars pour le finaliste.