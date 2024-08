Soudan: Graham - La rébellion recourt à des astuces coloniales quand l'Etat s'abstenait à tomber

Port-Soudan 14 Aout , (SUNA) - Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole du gouvernement, Dr. Graham Abdel Gader a révélé mardi lors de sa réunion avec une délégation de presse conjointe comprenant des professionnels des médias soudanais et égyptiens l'ampleur des destructions et sabotages perpétrés par les milices rebelles, qui ont affecté les installations et les infrastructures.

Il a déclaré que ce qui s'est passé était l'appauvrissement de l'État soudanais, conduisant à des résultats qui conduisent à la construction d'un nouveau système social et d'une nouvelle formation démographique liée au mouvement de population dans la ceinture géographique de la savane pauvre après la saisie des terres pour établir une colonie en installant des tribus d'Afrique de l'Ouest au Soudan.

Graham a déclaré que l'abstention de l'État soudanais à tomber le premier jour de la rébellion a poussé ses responsables à recourir à d'autres alternatives dans le cadre de ce que l'on appelle un colonialisme bénin, qui pille et sabote l'économie en s'appuyant sur le citoyen qui brutalise son État, le démolit et le tue de l'intérieur.

A cet égard, il a déclaré que l'allé des Forces du Soutien Rapide (FSR) à destination de Marawi et autour de l'aéroport avait été planifié et préparé à l'avance. Il a expliqué que ce plan reposait sur le drainage des villes, le déplacement des citoyens et la destruction de ce qui ne pouvait pas être pillé. Il a souligné que ce plan visait à tendre un piège à la communauté internationale après l'encerclement médiatique par les milices qui accompagnaient son projet de prise de contrôle de l'État en parlant de l'effondrement de l'État, ce qui lui permettrait de monter sur scène.

%

Il a annoncé que les pertes totales du secteur industriel après sa destruction s'élèvent à 50 milliards de dollars, puisque plus de 13 mille usines ont été détruites. Il a souligné que les pertes totales du secteur de la santé s'élèvent à 11 milliards de dollars, tandis que les pertes totales, calculées uniquement dans le secteur culturel, s'élèvent à 140 millions de dollars. Il a déclaré que la destruction a touché 7 musées, dont le Musée d'histoire naturelle, le Musée de la Maison du Calife à Omdurman, le Musée du Sultan Taj al-Din à El Geneina et le Musée du Darfour à Nyala.

Graham a souligné que la milice a détruit et vandalisé 40 stations de radio privées et toutes les maisons d'édition et journaux privés, en plus de 95 collèges universitaires et 38 universités publiques qui ont été pillées et vandalisées.

Il a réaffirmé la volonté du gouvernement d'élever un certain nombre de radio aux États fédérés au rang de radiodiffusion nationale. Il a passé en revue les mesures prises par le gouvernement pour stabiliser la situation dans le pays.

Le ministre de la Culture et de l'Information, a souligné le rôle de l'État frère égyptien, des dirigeants et du peuple, ainsi que de la conscience commune des peuples de la vallée du Nil, qui ont incité les Soudanais à se diriger vers les terres égyptiennes après la guerre. Il a souligné que le Soudan reviendrait plus fort qu'avant.

M. Al-Hindi Ezz El-Din, rédacteur en chef du journal politique 'Al-Mighar' a exprimé la joie de la délégation de presse d'avoir rencontré le ministre de la Culture et de l'Information, qui a apporté un éclairage supplémentaire sur la situation globale du pays. Il a déclaré qu'au cours de la réunion, la délégation a reçu un tableau complet de l'ampleur des destructions et du sabotage commis par les milices rebelles sur l'économie et les infrastructures, ainsi que des atrocités commises contre les citoyens. Al-Hindi a souligné l'importance de mettre en lumière ces questions auprès des médias internationaux afin qu'ils puissent connaître la vérité sur ce qui se passe dans le pays afin que le Soudan puisse revenir fort et uni.

De son côté, le représentant de la délégation des médias égyptiens, Dr. Osama Saeed, rédacteur en chef de la chaine d'acto « Le Caire » a déclaré que la délégation des médias s'est familiarisée avec ce qui se passe au Soudan dans le cadre de sa mission journalistique et dans le cadre des relations d'amour entre les peuples soudanais et égyptien, en soutien de la sécurité et de l'unité des Soudanais et de leurs institutions. Il a exprimé son espoir que la véritable image de ce qui se passe au Soudan parvienne et soit reflétée dans l'opinion publique mondiale afin que la sécurité et la stabilité reviennent au Soudan, soulignant la solidarité des professionnels des médias des deux pays pour la paix et la stabilité.