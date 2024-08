Madagascar: Lycée Laurent Botokeky - Des anciens s'impliquent dans la communauté

Emblème de Toliara dans l'enseignement, le lycée Laurent Botokeky célèbre cette année son 64e anniversaire. Le lycée porte le nom de l'ancien ministre de l'Éducation nationale et des Affaires culturelles de 1960, Laurent Botokeky, qui a occupé le poste durant douze années. L'enseignement était entièrement en français à son époque. Laurent Botokeky avait été instituteur et s'était également lancé dans la politique en devenant conseiller provincial de Toliara, étant originaire de Morondava.

Des personnalités ont fréquenté le lycée, pour ne citer que des anciens ministres tels que Sidison Joseph, Jean de Dieu Maharante, un ancien et actuel chef de région, le colonel Jules Rabe, ou encore le gouverneur en fonction Edally Tovondrainy Ranoelson, un ancien chef de fivondronana tel que le notable Zafiry, et un ancien enseignant en la personne de Roberval. Des intellectuels tels que des enseignants à l'université de Maninday ou à l'Institut halieutique et des Sciences marines (IHSM) sont également issus du lycée Laurent Botokeky. L'actuel proviseur, Jean Emilson Santio, est un ancien du lycée et détient le record du nombre d'années en tant que proviseur de l'établissement.

L'association des anciens élèves du lycée a été redynamisée et regroupe actuellement trois cents membres. Lors de leur assemblée générale de samedi dernier, l'accent a été mis sur l'importance de la solidarité entre les membres, avec pour objectif de contribuer à l'amélioration du lycée dans tous les domaines.

%

"L'association des anciens élèves du lycée Laurent Botokeky entend engager des actions palpables en faveur du lycée qui nous a éduqués et enseignés la vie. Nous envisageons de contribuer à l'amélioration du lycée en termes d'infrastructures et en termes d'enseignement", explique Clermont Mahavonjy, président de l'association. À lui de préciser que des soutiens ont été apportés aux élèves méritants des terminales toutes séries, et à ceux qui réussissent aux concours d'entrée à

l'IHSM. "L'association prépare déjà la célébration du 65e anniversaire du lycée Laurent Botokeky en 2025. Ce sera une grande fête", finit Clermont Mahavonjy.