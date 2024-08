Angola: Des entreprises égyptiennes investissent quatre milliards de dollars sur le marché angolais

Luanda — Les investissements des entreprises égyptiennes en Angola s'élèvent à environ quatre milliards de dollars, a informé l'ambassadeur égyptien en Angola, Neveen El-Husseiny.

Dans une interview accordée au quotidien « Jornal de Angola », à l'occasion de la fête nationale égyptienne, célébrée le 23 juillet, le diplomate a indiqué que les entreprises égyptiennes créaient des opportunités d'emploi et de formation et favorisaient l'innovation dans des secteurs tels que l'énergie, les infrastructures et l'industrie.

L'ambassadeur Neveen El-Husseiny a reconnu la contribution du secteur privé égyptien à la diversification de l'économie angolaise.

Il a fait savoir que les entreprises de son pays en Angola opèrent essentiellement dans les secteurs de l'électricité et des énergies renouvelables, du gaz et de l'agriculture et que d'autres démarrent leurs activités dans l'industrie métallurgique.

Il a assuré qu'il existe un intérêt considérable de la part de l'Égypte pour l'expansion dans de nouveaux domaines, notamment dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), les travaux publics, la pêche, l'exemption mutuelle d'enregistrement des médicaments, la sécurité, l'agriculture, l'éducation, la biosécurité, le tourisme et la coopération entre l'Agence de presse du Moyen-Orient et Agence Angola Press (ANGOP).

De nouveaux accords en préparation

L'ambassadeur Neveen El-Husseiny a informé que les deux pays travaillent sur une nouvelle coopération dans le secteur des télécommunications, espérant que ces accords pourront être signés dans un avenir proche.

Il a rappelé que les deux États ont signé plusieurs instruments et mémorandums d'accord, mettant l'accent sur l'agriculture, l'énergie, la diplomatie, les sports et les eaux souterraines, domaines dans lesquels l'Égypte possède une vaste expérience.

Concernant la coopération dans le domaine de l'aviation, il a noté qu'elle reste en cours d'analyse et qu'il n'y a pas de date pour le début des routes aériennes entre les deux pays.