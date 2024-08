Madagascar: Mada D2 - Douze équipes, quatre tickets en jeu

Act II. Deux semaines après la première phase, la World Cola Ligue des champions D2 Nationale entamera la phase II. Deux villes, en l'occurrence Ambatondrazaka et Ambositra, abriteront les matchs de la deuxième phase du championnat national 2e division, du 23 aout au 1er septembre. Les douze équipes qualifiées, à l'issue de la première étape, réparties en deux poules de six joueront cette prochaine étape.

Les six équipes qui évolueront à Ambatondrazaka sont Tia Kitra d'Atsinanana, premier à Fenoarivo-Atsinanana, ainsi que son dauphin FC Jaboady d'Alaotra-Mangoro, et le troisième du groupe AS Fos d'Analanjirofo. Les deux premiers à Vohémar y joueront, eux aussi, notamment FC Théo de Sava et FC Zoya de Boeny. FC 119 de Bongolava, classé deuxième à Tsiroanomandidy, complète la liste. À Ambositra, on peut citer le trio qualifié à Ihosy, à savoir AS Comato d'Atsimo-Andrefana, FCA d'Ihorombe et FC Avenir du Sud d'Anosy. Le leader à Tsiroanomandidy et le troisième, respectivement Jet Kintana et Sphinx Academy de Vakinankaratra, évolueront dans le même site. Et AS Sainte Anne d'Analamanga, troisième à Vohémar complète la liste.

Les quatre clubs mieux classés, les deux leaders de chaque groupe, se qualifieront à la phase de poule qui se jouera en aller et retour. Les matchs aller auront lieu les 11, 13 et 15 septembre et ceux retour, les 25, 27, 29 septembre à Antananarivo.